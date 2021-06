Le boys band sud-coréen BTS domine le palmarès Billboard Hot 100 avec son dernier single Butter. Le groupe a sorti un remix plus chaud et plus cool de la chanson. Cependant, une version féline de la chanson gagne le cœur d’ARMY, le terme utilisé pour les fans de BTS. La semaine dernière, la chaîne YouTube SuriNoel, a fait de leurs chats les stars de la chanson BTS. Les cinq chats se sont réunis pour groover sur la musique, tout comme les sept membres de BTS : V, Jungkook, Jin, Jimin, J-hope, RM et Suga. Même si les chats ne pouvaient pas attirer le public avec les pas de danse complexes exécutés par les artistes, ils ont réussi à s’approcher assez près de certains des mouvements. La vidéo a été publiée sur Twitter par un fan de BTS qui a juxtaposé la vidéo originale à côté de la version chat. La vidéo s’ouvre avec un chat entrant dans le cadre, tout comme Jungkook ouvre la vidéo originale.

La vidéo du chat a reçu plus de 527 000 vues et 46 000 likes depuis sa publication sur Twitter le 6 juin. Plusieurs fans ont partagé leur réaction à la vidéo. Beaucoup ont décrit la parodie féline du clip à succès comme « trop adorable ». Pour certains, la vidéo a rendu leur journée bien meilleure.

Butter est la deuxième chanson de BTS entièrement chantée en anglais. Sortie le 21 mai sous le label HYBE/BigHit Entertainment/Columbia Records, la chanson a attiré 19,1 millions de streams aux États-Unis et vendu 140 200 téléchargements, au cours de la semaine se terminant le 3 juin selon MRC Data. La chanson a également attiré 22,4 millions d’impressions d’audience à la radio, au cours de la semaine se terminant le 6 juin, rapporte Billboard

Le groupe a sorti sa première chanson en anglais Dynamite en août 2020. Dynamite est devenu la première chanson du groupe sud-coréen à atteindre la première place du classement Billboard Hot 00. La chanson a également remporté la première nomination aux Grammy de BTS dans la catégorie du meilleur duo/groupe pop cette année.

