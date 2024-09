Cathy Horyn Milan : revue de mode : Gucci

Photo-illustration : par The Cut ; Photos : avec l’aimable autorisation de Sunnei, Versace, Gucci, Moschino

« J’aime le passé », a déclaré Sabato De Sarno l’autre jour dans son studio du siège de Gucci à Milan, connu sous le nom de Hub. « Gucci est une grande entreprise mais chargée d’histoire. Quand je vais aux archives à Florence, honnêtement, c’est l’un de mes meilleurs jours dans le processus créatif. »

De Sarno se tenait à côté d’un grand panneau sur lequel étaient affichées des images bien connues de Jackie Onassis et de sa sœur Lee Radziwill, habillées pour l’été italien en pantalons blancs et tee-shirts, avec des foulards en soie encadrant leurs lunettes de soleil. Le collage d’images comprenait une couverture de Vogue Italie de 1988, photographiée par Steven Meisel, d’un mannequin au visage frais portant une chemise en coton blanc de Gianfranco Ferre, avec un titre déclarant « Il Nuovo Stile ». De Sarno a déclaré : « Cela représentait le contemporain. » Dans sa collection, le vendredi, il présenterait une chemise oversize en coton bordeaux portée avec un pantalon ample ; de nombreux mannequins portaient des foulards imprimés et des lunettes oversize, et il a repris un manteau croisé carré qui faisait partie du « look Jackie », utilisant désormais un mélange de raphia et de coton dans un vert citron vif.

On ne peut guère reprocher aux créateurs de se tourner vers le passé, car nombre de leurs prédécesseurs célèbres ont fait de même. Yves Saint Laurent aimait les années 40. Tom Ford s’est inspiré de la mythologie des années 70 et Halston a repensé Gucci au milieu des années 90, et son successeur, Alessandro Michele, était un adepte des voyages dans le temps. Cette saison, Prada a reconnu l’influence des vêtements vintage sur le style de vie des jeunes femmes en incluant de manière révélatrice des pièces à la saveur Mod. Et d’autres styles faisaient référence aux débuts de Prada. Cette semaine à Milan, les files d’attente étaient longues pour une nouvelle exposition, « 60 Years of Vogue Italia », organisée par le directeur artistique Ferdinando Verderi. La légendaire rédactrice Franca Sozzani, décédée en 2016, a dirigé Vogue pendant près de la moitié de ces années.

Il se pourrait que les gens souhaitent simplement voir des créations brillantes pendant l’un des âges de la culture italienne, lorsque le « nouveau style » était véritablement nouveau et s’étendait à la photographie et à la direction artistique. Pourtant, alors que de nombreuses marques plus anciennes ont connu un succès spectaculaire – Gucci, par exemple – les groupes de luxe qui les possèdent se sont détournés des nouveaux modèles audacieux et proposent à la place de simples signes de nouveauté. Ils se sentent apparemment plus confiants dans le marketing et la vente de leur patrimoine – Jackie in Capri. Presque tous les sacs et imprimés en soie de la collection Gucci printemps 2025 sont soit des mises à jour de classiques, comme le sac à poignée en bambou (désormais réalisé dans divers matériaux ou avec des illustrations en édition limitée), soit des copies exactes. Et il est loin d’être certain que cette stratégie soit payante. Gucci a connu une forte baisse de ses revenus.

Il s’agissait du troisième défilé majeur de De Sarno depuis qu’il est devenu directeur artistique. Les vêtements et les visuels – un podium serpentant aux couleurs du coucher de soleil construit à grands frais dans le musée de la Triennale – étaient légèrement meilleurs. Il restait fidèle à ses couleurs désormais prévisibles et vendables – gris, noir, rouge vin rehaussé de citron vert et de coquelicot – et à ses coupes décontractées et bien faites. La véritable surprise visuelle est venue d’une série de mini-jupes bouffantes avec des vestes courtes ou d’une chemise Henley cool avec des poignets en satin et de la couleur. Ses derniers modèles – des débardeurs blancs avec des jeans amples délavés et des manteaux oversize à monogramme GG qui balayaient négligemment le sol – semblaient paresseusement destinés à une clientèle plus jeune.

Mon problème avec le design de De Sarno, c’est qu’il ne semble pas avoir en tête l’image d’une femme – comme le fait clairement Phoebe Philo, par exemple. Ou ses prédécesseurs chez Gucci. Peut-être que la direction actuelle ne le souhaite pas, ou ne sait pas ce qu’elle veut et fait confiance à l’héritage pour porter Gucci à son apogée. Mais si l’histoire de la mode des 40 dernières années nous a montré quelque chose, c’est que ce plan est mauvais. Regardez le succès d’Hedi Slimane chez Saint Laurent et Celine, Demna chez Balenciaga, l’exemple parfait d’une transformation radicale et passionnante. Ou Martin Margiela chez Hermès à la fin des années 90, un travail qui continue d’inspirer le travail d’autres créateurs. Prada est aussi une grande entreprise, et pourtant Miuccia Prada et Raf Simons ont eu raison et ont eu l’audace de bousculer les choses.

Cette semaine, d’autres créateurs ont également apporté leur touche de nouveauté, notamment Adrian Appiolaza de Moschino, qui s’est inspiré de styles d’archives et les a mélangés à des motifs graphiques de Terry Jones, fondateur de l’influent magazine londonien iD. Dans une collection aussi affaissée que le linge qui pend au-dessus de nos têtes, les pièces les plus marquantes étaient de longs t-shirts à imprimé artistique, dont un sur lequel était écrit « Get Happy », voilé de franges blanches.

Donatella Versace a également regardé en arrière, même si sa collection était plus fraîche qu’elle ne l’avait été depuis un certain temps, grâce à un mélange joyeux de tricots à rayures en zigzag avec des imprimés en soie et des tailleurs-pantalons cool et ajustés.

Je trouve étrange que les créateurs italiens, qui savent vraiment comment s’amuser en été, ne parviennent pas à créer des vêtements d’été. Au lieu de cela, ils ressentent ce besoin, ou cette pression, de « rehausser » tout. C’est le mot le plus stupide qui existe, et dans la mode, cela se traduit par une quantité étrange de vêtements faussement glamour qui semblent habillés, irritants et inconfortables, comme les robes tube beiges moulantes et les tailleurs-pantalons moulants de Sportmax, la plupart posés sur des talons compensés hauts. Vraiment ? C’est l’été ?

A Milan, personne n’a mieux saisi l’ambiance estivale que Simone Rizzo et Loris Messina, les créateurs de Sunnei, qui ont présenté leur collection exceptionnelle vendredi soir dans une vaste galerie d’art. La marque irrévérencieuse a fêté ses 10 ans et, comme le disent Rizzo et Messina, « dix ans, c’est cent ans ». Être un créateur indépendant peut être épuisant.

Mais le stress n’était pas évident. Rizzo et Messina ont présenté la collection de 30 looks sur des hommes et des femmes d’âge mûr, tous remarquablement élégants et dignes alors qu’ils se promenaient dans la salle. Comme l’a déclaré le photographe Juergen Teller après coup : « J’ai failli ne pas regarder les vêtements tellement les visages étaient beaux. Mais les vêtements l’étaient aussi ! »

En effet. On avait l’impression que l’été était enfin arrivé dans les collections. Messina et Rizzo ont le don de transformer des choses simples, comme un t-shirt bleu à rayures mi-mollet ou un pantalon en coton doux froncé aux chevilles, en une tenue convaincante. Leurs intentions sont sincères et les résultats sont de plus en plus sophistiqués – par exemple, un haut en coton avec un volume de tissu ludique et explosif autour des épaules ou une jolie chemise ample et une jupe blanche assortie à carreaux qui semblent s’estomper. Certains modèles de jersey comportaient des imprimés de visages de femmes tirés d’œuvres d’art que la mère de Messina, Marylene Fantoni, a réalisées dans les années 80.

« C’est la première fois depuis 10 ans que nous apprécions à 100 % le processus complet », a déclaré Rizzo, après avoir salué l’artiste Marina Abramovic. « Et c’est génial. J’ai adoré cette collection. Parce que nous ne nous soucions pas de l’avenir, nous ne nous soucions pas du passé. Nous voulons juste vivre l’instant présent. »

Ce genre de réflexion est si rare, et leur esprit et leur talent si explosifs, que Messina et Rizzo méritent d’être dans une plus grande maison. Ils se cachent presque à la vue de tous.