Les fans d’EMMERDALE pensent avoir percé le motif TRÈS sombre de Cathy Hope derrière son nouveau béguin.

L’écolière – jouée par Gabrielle Dowling dans le feuilleton ITV – est devenue obsédée par Ellis Chapman ces dernières semaines.

Hier soir, la sœur cadette de Cathy et Ellis, April Windsor (Amelia Flanagan), ramassait des morceaux de Farrer’s Barn quand il est entré.

Les yeux de Cathy se sont éclairés lorsque l’entraîneur personnel (Aaron Anthony) est apparu et elle a fait de son mieux pour montrer ses meilleurs talents de flirt – bien qu’elle ait dix ans de moins que lui.

Le jeune lui dit: « Vous devez être parfaitement en forme? »

Ellis a répondu très innocemment: « Vous savez, les risques professionnels, les entraîneurs personnels doivent en quelque sorte regarder la partie.

« Mais ne le dis à personne … Je suis sur le point d’aller chercher des cerises pétillantes. Ce sont mes préférées. »

Cathy a répondu avec un sourire sur son visage: « Le mien aussi! »

Alors qu’il s’éloignait, l’écolière a dit à April: « Nous sommes tellement connectés …

« Peut-être que je pourrais venir chez vous plus tard pour faire un TikTok ou quelque chose comme ça? Pensez-vous qu’Ellis sera là? »

Mais Cathy ne sait pas qu’Ellis a des yeux pour quelqu’un d’autre – l’ex fiancée de son père Priya Sharma (Fiona Wade).

Alors qu’il ramassait ses friandises préférées, il est tombé sur le directeur commercial et ils ont commencé à parler de leurs collations préférées.

Pendant ce temps, les filles sont retournées chez April et Cathy a clairement indiqué qu’elle voulait Ellis pour elle-même.

Elle a dit à April: « Je parie qu’il paniquerait s’il savait que j’étais ici maintenant …

«N’as-tu pas vu la façon dont il me sourit? Tu devrais peut-être lui envoyer un texto pour qu’il vienne…»

Il est alors devenu clair que l’écolière n’utilisait April que pour se rapprocher de son frère aîné.

Mais désespérée de se faire des amis, April décida d’aider Cathy et laissa un petit paquet de cerises pétillantes dans le salon de son copain.

Quand Ellis rentra chez lui, il pensa instantanément qu’ils venaient de Priya à cause de la conversation qu’ils avaient eue plus tôt dans le magasin.

Les téléspectateurs de l’émission à succès ont été effrayés par la nouvelle obsession de Cathy et espèrent que cela ne causera pas d’ennuis à Ellis.

L’un d’eux a écrit sur Twitter: « #emmerdale Cathy est si étrangement effrayante, envahissante et sordide. Ça me rend totalement fou. J’espère vraiment que ce scénario se terminera le plus tôt possible et qu’elle ne nuira pas à April et Ellis. »

Une seconde a dit: « Oh non » J’espère que les scénaristes ne laisseront pas Cathy causer des ennuis à Ellis, n’empruntez pas cette voie #EMMERDALE. «

Un troisième a ajouté: « Est-ce que c’est un truc bizarre de mineure qui se passe avec Cathy? #Emmerdale. »

Un quatrième intervint: « Cathy flirte avec Ellis. C’est une putain de gamine. #Emmerdale. »

Un cinquième a déclaré: « Vous pouvez voir où va cette histoire de Cathy … elle a le béguin pour Ellis, elle dira probablement qu’il l’a maltraitée … peut le voir se produire #emmerdale. »

D’autres fans ont laissé FUMER que Cathy avait soigné April pour se rapprocher de son frère.

Ce n’est pas la première fois que Cathy appuie sur les boutons des téléspectateurs.

L’adolescente rebelle a invité April, 11 ans, à une discussion de groupe avec le reste de ses copines de neuf ans.

Sachant qu’ils discutent tous de choses qu’ils ne devraient pas, Cathy a dit à April de garder tout cela secret.

Mais il semble que tout cela soit dans le plan tordu de Cathy pour se rapprocher d’Ellis …

Que va-t-elle faire ensuite?

Regardez le prochain épisode d’Emmerdale ce soir à 19h sur ITV.