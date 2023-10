Cathy Ferguson, épouse de la légende de Man Utd Sir Alex, est décédée à 84 ans

Lady Cathy Ferguson, épouse de l’ancien manager de Manchester United, Sir Alex Ferguson, est décédée à l’âge de 84 ans.

« Tout le monde à Manchester United présente ses plus sincères condoléances à Sir Alex Ferguson et à sa famille pour le décès de Lady Cathy », a déclaré le club. a déclaré dans un communiqué vendredi.

« Lady Cathy était une épouse, une mère, une sœur, une grand-mère et une arrière-grand-mère bien-aimées, et une tour de force pour Sir Alex tout au long de sa carrière.

« En signe de respect, nos joueurs porteront des brassards noirs lors du match de samedi contre Brentford. »

Sir Alex Ferguson a pris sa retraite en 2013 après plus de 26 ans à la tête de United et a déclaré que passer plus de temps avec Cathy et sa famille était l’une des raisons de sa décision.

Les drapeaux d’Old Trafford ont été mis en berne en hommage et l’équipe féminine de United portera également des brassards noirs lors de son match contre Arsenal vendredi.