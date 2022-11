Catholique IC n ° 4 (10-1) au n ° 1 Princeton (11-0) – Shaw Local

Temps de jeu: 13 h, Bryant Field, Princeton

A propos des Tigres : Princeton fait sa troisième apparition consécutive en quart de finale et quatrième en sept saisons. Sa seule victoire au cours de cette période a été une victoire de 38-12 sur Paxton-Buckley-Loda en 2019 avant de perdre contre Byron 7-3 en demi-finale. Deux fois, les Tigers ont perdu contre IC Catholic en quarts de finale 3A – 37-12 à domicile en 2015 et 31-7 à Elmhurst l’an dernier. … Princeton a une fiche de 3-2 au total en quart de finale, notamment des victoires en 1989 contre Rock Island Alleman (27-14) et en 2002 contre Rochester (48-21). … Les Tigers sont passés à 11-0 pour la deuxième fois seulement dans l’histoire de l’école. Les Tigers de 2015 ont remporté leurs 11 premiers matchs avant de tomber face à IC Catholic en quarts de finale 3A. … Les Tigers ont une fiche de 8-3 en séries éliminatoires sous la direction de l’entraîneur de sixième année Ryan Pearson, y compris une place en demi-finale et deux quarts de finale. … Pearson a emmené Canton en demi-finale 4A en 2016, un an avant de venir à Princeton. Il a également joué pour les finalistes de l’État 1A du comté de Stark en 1997. … Le quart-arrière principal Teegan Davis, engagé à l’Université de l’Est de l’Illinois, est devenu le leader des passes de Princeton avec 3 379 verges. Il a réussi 1 540 verges et 20 touchés cette année. Davis, dont les frères Drake (QB) et Wyatt (WR) jouent pour le nord du Michigan, s’est également précipité pour 756 verges et 17 touchés et a totalisé 40 touchés. … Avec 146 verges lors de la victoire 26-2 de samedi contre le n ° 8 Genoa-Kingston, le porteur de ballon senior Augie Christiansen a dépassé la barre des 1 000 verges avec un sommet d’équipe de 1 013 verges au sol et 18 touchés. L’ailier de deuxième année Noah LaPorte a 41 réceptions pour 849 verges et 12 touchés. …. Les Tigers ont été classés troisièmes dans le dernier sondage AP 3A derrière IC Catholic et Reed-Custer. … Avec une victoire, les Tigres partiraient pour la première fois sur la route en séries éliminatoires pour affronter le vainqueur du n°2 Reed-Custer (11-0) au n°6 Byron (10-1).

A propos des chevaliers : Les Knights ont marqué 34 points sans riposte en route vers une victoire contre le numéro 5 de Stillman Valley la semaine dernière. C’est la septième fois que l’IC Catholic Prep atteint les quarts de finale sous le mandat de l’entraîneur Bill Krefft en tant qu’entraîneur-chef. … L’ailier junior catholique IC KJ Parker (32 réceptions, 980 verges, 15 touchés) a été nommé joueur Metro Suburban Blue de l’année. JP Schmidt a été le joueur défensif de l’année et Isaiah Gonzalez le joueur de ligne offensive de l’année. … Denzel Gibson est le meilleur porteur de ballon des Knights avec 768 verges et 13 touchés en 75 courses. Junior QB Dennis Mandala (104-150) a lancé pour 2 198 verges et 31 touchés …. Les Knights ont perdu 23-22 lors de la semaine 2 contre 4A Joliet Catholic. … Les Knights ont remporté trois championnats consécutifs, les deux premiers en 3A (2016, 2017) et le troisième en 4A (2018). Ils ont également remporté des titres d’État en 2002 (3A) et 2008 (2A).

Choix du lecteur du vendredi soir: IC Catholique.