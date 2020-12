L’école catholique romaine la plus célèbre d’Angleterre s’est excusée pour son incapacité à prévenir les abus sexuels sur les élèves.

La déclaration de « regret et de tristesse profonds » fait suite à une interdiction d’admission de nouveaux enfants à Ampleforth College, qui a menacé l’avenir de l’école vieille de 218 ans.

Ampleforth, connu sous le nom de « catholique Eton », a été assombri par une série de scandales d’abus qui ont abouti le mois dernier à un rapport d’inspection cinglant d’Ofsted et à une ordonnance du secrétaire à l’Éducation Gavin Williamson qui a empêché l’école de recruter de nouveaux élèves.

L’interdiction devait entrer en vigueur le mardi 29 décembre mais a été retardée suite à un appel du Collège.

La déclaration de l’école disait: «Les échecs du passé ont été bien documentés. Nous avons exprimé notre profond regret et notre chagrin et continuerons de le faire.

«Notre passé a été le principal moteur d’une transformation fondamentale au cours des deux dernières années. Nous sommes sous une nouvelle direction, tant au niveau opérationnel que du mandataire, avec une équipe de sauvegarde professionnalisée.

Il a ajouté que l’école avait une nouvelle direction et avait rompu les liens organisationnels avec l’Abbaye d’Ampleforth, le monastère bénédictin qui avait créé l’école l’année de sa fondation, 1802.

Peter Turner, 80 ans, ancien père Gregory Carroll a été emprisonné pendant 20 ans après avoir admis avoir abusé sexuellement de trois garçons, dont un élève d’Ampleforth, entre 1984 et 1990

Ampleforth a déclaré: « Nous sommes un collège différent aujourd’hui et nous sommes déterminés à devenir un modèle en matière de protection des politiques et des pratiques. »

Les troubles à Ampleforth, qui compte 488 élèves et facturent plus de 36 000 £ par an pour les pensionnaires, ont coïncidé avec ceux de l’église catholique romaine plus large en Angleterre.

En novembre, le cardinal Vincent Nichols, chef des catholiques romains d’Angleterre et du Pays de Galles, a été critiqué par l’enquête indépendante sur les abus sexuels sur les enfants. Un rapport a déclaré que le cardinal Nichols avait échoué en tant que dirigeant en permettant la protection des pédophiles afin de protéger la réputation de son église.

En 2018, un rapport de l’IICSA a révélé qu’Ampleforth et Downside, une autre grande école catholique du Somerset, avaient « donné la priorité aux moines et à leur propre réputation sur la protection des enfants afin d’éviter le scandale ».

En février 2020, le père Gregory Carroll a été emprisonné pendant 20 ans après avoir admis avoir abusé sexuellement de trois garçons, dont un élève d’Ampleforth, entre 1984 et 1990.

Robin Dyer, responsable du Ampleforth College, a déclaré plus tôt ce mois-ci: « J’ai été nommé directeur du Ampleforth College en août 2019, spécialement en raison de mon expérience dans l’établissement de régimes pastoraux et de sauvegarde solides dans une autre école publique majeure et prospère.

Abbaye et collège d’Ampleforth, Yorkshire. Une ordonnance du secrétaire à l’éducation Gavin Williamson a empêché l’école de recruter de nouveaux élèves

« En travaillant avec ma toute nouvelle équipe de direction et mon nouveau conseil d’administration, nous avons reconstruit les processus et les structures de l’école et continuons de donner la priorité à la protection et au bien-être de tous nos élèves. Nous attendons avec impatience un moment où cet objectif sera reconnu comme un succès par toutes les parties externes. Nous sommes tous extrêmement reconnaissants à notre communauté de parents et d’anciens élèves pour leur incroyable soutien au collège et au travail que nous entreprenons.

Le rapport d’urgence d’Ofsted à l’école en décembre a déclaré: « Les dirigeants n’ont pas suffisamment pris en compte les lacunes historiques de longue date en matière de sauvegarde à Ampleforth College dans leur pratique actuelle.

«Malgré les améliorations de l’année dernière, les dirigeants ne prennent pas toutes les mesures raisonnables, opportunes et appropriées pour protéger les élèves. Ils n’ont pas mis en place une culture de sauvegarde bien ancrée dans l’école.