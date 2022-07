Catholic Corner présentera de l’art religieux et des visites du sanctuaire de la grotte pendant la Foire des arts de Genève – Shaw Local

GENÈVE – The Catholic Corner, 4 S. Sixth St., Genève, proposera de l’art religieux à vendre et s’associera aux Chevaliers de Colomb pour proposer des visites du Sanctuaire de la Grotte lors de la Foire des Arts de Genève les 23 et 24 juillet.

La boutique sera ouverte de 10 h à 17 h et présentera de 70 à 75 pièces, dont des peintures, des sculptures et des gravures sur bois, ainsi que des séances de méditation guidées basées sur l’art religieux.

“Nous allons l’avoir ici sur la pelouse de notre maison, à trois pâtés de maisons à l’ouest de Third Street”, a déclaré Judy Gay, copropriétaire du Catholic Corner.

Les Chevaliers de Colomb, qui sont en train de restaurer le sanctuaire de la grotte, organiseront des visites pour le voir, un sanctuaire situé sur un sentier pédestre derrière le centre gouvernemental du comté de Kane. Le sanctuaire de la grotte remonte aux années 1930, lorsque la propriété était le séminaire du Sacré-Cœur.

“Le sanctuaire a été construit par un prêtre allemand qui était un père du Sacré-Cœur et il a été construit avec des pierres et des roches de la région”, a déclaré Bob McQuillan, membre des Chevaliers de Colomb. « Au cours des dernières années, la grotte a été frappée par des graffitis et a également commencé à se détériorer en raison de son âge. L’été dernier, tous les graffitis ont été enlevés et nous sommes maintenant en train de restaurer certaines des pierres qui sont tombées.

Le sculpteur Joseph Camaioni, qui a créé la statue du pape Jean-Paul à l’église Saint-Pierre de Genève, exposera certaines de ses œuvres, tout comme Russell Berringer d’Elburn, qui fait défiler des croix, des crèches, des puzzles et des jouets pour enfants. .

Les gens laissent des monuments commémoratifs à leurs proches au sanctuaire de la grotte derrière le centre gouvernemental du comté de Kane. Bob McQuillan dirigera des visites de la Grotte lors de la Foire des arts de Genève les 23 et 24 juillet, à partir d’une exposition et d’une vente d’art religieux au Catholic Corner, 4 S. Sixth St., Genève. (Photo fournie par Bob McQuillan)

« Le travail de défilement consiste à couper à l’intérieur d’un morceau de bois pour découper des formes ou des morceaux. C’est un type de travail du bois plus complexe », a déclaré Berringer. « C’est plus un passe-temps pour moi. C’est très relaxant. Cela fait probablement près de 15 ans que je fais ça.

Michael Murschel dirigera deux sessions d’une demi-heure de Visio Divina, latin pour « vision divine », à 10h30 et 14h30 les deux jours, a déclaré Murschel.

“C’est une forme expérientielle de prière contemplative et est liée à la forme de prière Lectio Divina – lecture divine – mais au lieu d’utiliser l’Écriture comme point central, cette forme de prière utilise des éléments visuels”, a déclaré Murschel dans un e-mail. “Des images, des sculptures, des œuvres d’art de presque toutes sortes, pour vous aider à vous concentrer sur la prière et permettre à Dieu de parler à votre cœur et à votre âme à travers l’image.”

Les participants seront assis sur des chaises pendant que Murschel les guidera à travers une œuvre d’art à composante religieuse ou spirituelle.

“Moi-même, en tant que facilitateur, poserai des questions, amenant les gens à approfondir la recherche de l’aspect religieux ou spirituel de cette œuvre d’art”, a déclaré Murschel.

Murschel a des bureaux à Genève et à Elgin, assurant la direction spirituelle dans la tradition catholique.

Les gens laissent des monuments commémoratifs à leurs proches au sanctuaire de la grotte derrière le centre gouvernemental du comté de Kane. Bob McQuillan dirigera des visites de la Grotte lors de la Foire des arts de Genève les 23 et 24 juillet, à partir d’une exposition et d’une vente d’art religieux au Catholic Corner, 4 S. Sixth St., Genève. (Photo fournie par Kim May)

Le coin catholique était autrefois situé dans la maison Berry et était connu sous le nom de Pax Vobiscum – latin pour «la paix soit avec vous», a déclaré Gay.

Il a changé de nom pour devenir le Geneva Catholic Shop, puis lorsque les anciens propriétaires ont pris leur retraite et que Kim May est entrée en tant que partenaire, ils se sont réorganisés pendant COVID pour devenir The Catholic Corner, une organisation à but non lucratif, a déclaré Gay.

Ils ont trouvé un espace plus grand à louer, élargissant ce qu’ils pouvaient offrir le soir, ce qu’ils ne pouvaient pas faire en partageant l’espace à la Berry House.

«Nous voulions faire était de créer un lieu de rassemblement de l’hospitalité et d’être un lieu ouvert à la culture catholique. Nous avons cinq salles pour les clubs de lecture et les études et la Rosary Guild », a déclaré Gay. «Nous avons des événements en soirée, comme la soirée Jane Austin avec du vin et du fromage. Nous avons eu une soirée Hobbit où tout le monde est venu déguisé. Il n’y a pas de limites ici.

Le coin catholique n’est pas seulement pour les catholiques, a déclaré Gay.

“Nous recevons tout le temps des gens qui font des emplettes pour quelqu’un de catholique, ou pour une étude biblique ou ils viennent juste pour parler”, a déclaré Gay.