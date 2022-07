Catholic Charities, diocèse de Joliet, relie les aînés et les enfants grâce à son programme de grands-parents adoptifs – Shaw Local

Carmen Janega, 74 ans, de Joliet, a deux fils et des centaines de petits-enfants, grâce à un ami qui l’a persuadée de devenir grand-parent adoptif il y a 10 ans.

Janega, qui n’a pas de petits-enfants biologiques, aimait l’idée de faire une différence significative dans la vie des enfants et d’être quelqu’un sur qui les enfants pouvaient compter.

“C’est un cadeau qui donne de l’avant”, a déclaré Janega. “L’amour qu’ils partagent avec vous est incroyable… c’est comme avoir des petits-enfants.”

Les grands-parents adoptifs Shirley M. Anderson, 89 ans, de Romeoville, ont accepté. Anderson, qui conduit toujours, est devenu grand-parent adoptif il y a 11 ans lorsqu’une connaissance le lui a recommandé.

“C’est un programme merveilleux et il m’a vraiment sauvé la vie, je pense”, a déclaré Anderson. « Parce que que ferais-je d’autre chaque jour si je ne faisais pas ça ? Je pense que cela me maintient actif et me maintient en vie, vraiment. Cela me donne quelque chose à attendre avec impatience chaque semaine.

La bénévole Shirley Anderson aide à l’activité Playdough au camp d’été CW Avery YMCA à Plainfield le mercredi 20 juillet 2022, à Plainfield. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawnedia.com/Gary Middendorf)

Si vous êtes une personne âgée à faible revenu de 55 ans et plus qui souhaite travailler avec des enfants, envisagez de devenir grand-parent adoptif.

À l’instar du programme d’accompagnement des personnes âgées des Catholic Charities, le programme des grands-parents adoptifs est en cours AmeriCorps Seniors et Catholic Charities est le sponsor local, selon Kelley Kudulis, coordinatrice du programme des grands-parents adoptifs.

AmeriCorps Seniors est un programme financé par le gouvernement fédéral, qui a été conçu en 1968 pour encourager les personnes âgées à s’engager dans leurs communautés par le biais du bénévolat. Les personnes âgées à faible revenu reçoivent une allocation non imposable, un kilométrage et un remboursement de repas, a déclaré Kudulis.

Le programme Catholic Charities, Diocèse de Joliet compte actuellement 28 bénévoles, âgés de 65 à 89 ans; tous sauf quatre font du bénévolat dans les écoles de Joliet. La plupart sont dans le district 86 des écoles publiques de Joliet et le programme Head Start des organismes de bienfaisance catholiques, a déclaré Kudulis.

Janega et Anderson font respectivement du bénévolat à l’école catholique St. Jude à Joliet et à l’école St. Andrew the Apostle à Romeoville.

“Certains de nos bénévoles participent à notre programme depuis plus de 10 ans et ont été avec le même enseignant parce qu’ils se sont connectés avec cet enseignant”, a déclaré Kudulis. “Bien sûr, chaque année, ce sont des étudiants différents.”

La bénévole Carmen Janega aide en tant qu’assistante au camp d’été au CW Avery YMCA à Plainfield le mercredi 20 juillet 2022, à Plainfield. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawnedia.com/Gary Middendorf)

Les grands-parents adoptifs travaillent directement avec l’enseignant dans la classe pour servir les enfants de la maternelle à la sixième année qui “ont juste besoin d’une aide supplémentaire” en lecture, avec des mots à vue, avec les mathématiques et leur accordent simplement “une attention particulière”, a déclaré Kudulis.

Pendant l’année scolaire, Anderson est dans une classe de maternelle de 7h30 à 14h30 du lundi au vendredi. Elle aide les élèves dans leurs cours de lecture et voit de première main comment la technologie est intégrée dans leur vie quotidienne.

“C’est une génération différente qui grandit et je ne sais pas trop tout cela”, a déclaré Anderson. “Parce que quand mes enfants grandissaient, c’était juste A, B et C. Maintenant, ils en ont tellement.

À l’exception d’un semestre à l’ancienne école St. John the Baptist à Joliet, Janega a toujours fait du bénévolat à St. Jude. Elle arrive tôt pour ouvrir les portes aux enseignants, leur prépare du café et s’assure que les bureaux des élèves sont propres et désinfectés.

Janega a travaillé principalement avec des élèves de troisième année. Mais elle interagit toujours avec d’anciens élèves – et ils viennent toujours vers elle pour leurs câlins, a-t-elle dit. Janega travaille quatre jours de huit heures pendant l’année scolaire, prenant congé le vendredi pour pouvoir profiter «d’un long week-end», a-t-elle déclaré.

Kudulis, qui a vu Janega interagir avec des enfants, a déclaré que Janega était l’incarnation de “l’amour et de la gentillesse” et de la “positivité” et qu’elle avait une “bonne attitude”, même lorsqu’ils l’interrompaient.

La bénévole Carmen Janega aide au camp d’été au CW Avery YMCA à Plainfield le mercredi 20 juillet 2022 à Plainfield. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawnedia.com/Gary Middendorf)

Certains grands-parents adoptifs aident également à la session d’été et au camp d’été du district 86 au CW Avery YMCA à Plainfield.

Anderson a dit qu’elle est au camp trois heures par jour, cinq jours par semaine, travaillant dans une station, où les enfants peuvent compter des billes, tamiser du sable ou jouer avec Play-Doh. Janega passe quatre heures, quatre jours par semaine, à colorier, à jouer à des jeux de plein air et à fournir un soutien général.

“J’ai l’impression de devenir moi-même un enfant”, a déclaré Janega. « J’arrive parfois à faire croire que je peux marcher un peu plus vite et je les taquine en leur disant que je vais les battre à la course. C’est très amusant.”

La bénévole Carmen Janega joue au BINGO avec les enfants au camp d’été CW Avery YMCA à Plainfield le mercredi 20 juillet 2022, à Plainfield. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawnedia.com/Gary Middendorf)

Quatre grands-parents adoptifs ont actuellement des relations de mentorat avec des travailleurs sociaux de première année à l’Université Lewis de Romeoville, a déclaré Kudulis. Le bénévole passe au moins deux heures par semaine à parler à chaque élève par téléphone afin que le bénévole et l’élève puissent apprendre à se connaître.

Le partenariat avec l’Université Lewis est né en 2020 lorsque ces étudiants ne pouvaient pas visiter les salles de classe pendant COVID, a déclaré Kudulis. Les grands-parents adoptifs de ce programme sont des personnes âgées ayant des problèmes de santé qui rendent difficile le service dans les écoles, a déclaré Kudulis.

“Nous leur avons donc donné la possibilité de rester dans notre programme, mais aussi d’y travailler et d’encadrer des étudiants”, a déclaré Kudulis.

Rob Gaeta, 32 ans, de Joliet, qui participe au programme de travail social de Lewis, a déclaré qu’il avait le choix d’encadrer une personne plus jeune que lui ou une personne du programme de grands-parents adoptifs. Gaeta a choisi ce dernier parce que deux de ses grands-parents sont morts quand il avait 13 ans et que les deux autres ne parlent pas bien anglais “il y a donc une déconnexion dans notre interaction”, a-t-il déclaré.

Gaeta a déclaré que son partenaire était aussi loquace que lui et très ouvert à discuter de n’importe quel sujet. Grâce à elle, Gaeta a déclaré qu’il avait appris que les personnes âgées sont des “humains pleins de sang et capables” avec les mêmes espoirs et désirs que les autres, et “ils ont besoin, veulent et sont capables de donner encore tant à la vie”.

“Et cela m’a aidé personnellement parce que je suis constamment à la recherche d’un but et d’un sens à la vie”, a déclaré Gaeta.

Pour plus d’informations sur le programme de grands-parents adoptifs des organismes de bienfaisance catholiques, appelez le 815-724-1157.