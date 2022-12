Catholic Charities, Diocèse de Joliet, recherche des clients, des bénévoles pour un nouveau programme – Shaw Local

À l’ère de Zoom et des médias sociaux, le téléphone est toujours un excellent outil pour des connexions significatives.

C’est l’idée qui sous-tend le nouveau programme de réassurance téléphonique par l’intermédiaire des organismes de bienfaisance catholiques du diocèse de Joliet, qui recherche à la fois des clients et des bénévoles, a déclaré Crystal Del Rio, coordonnatrice du programme pour les comtés de Will & Grundy.

Del Rio a déclaré que le «programme d’appelants amicaux» associe des appelants bénévoles à des personnes âgées par le biais de conversations téléphoniques hebdomadaires. L’objectif est de réduire l’isolement et la solitude. Le coordinateur Ed Howe a lancé le programme de réassurance téléphonique en 2020 dans le comté de Kankakee, et il s’est étendu aux comtés de Will et Grundy, a déclaré Del Rio.

“Vous pouvez vous connecter dans le confort de votre foyer”, a déclaré Del Rio. « Vous n’avez pas à aller n’importe où. Il n’y a aucun voyage impliqué. Vous vous faites des amis au téléphone. C’est vraiment un beau programme.

Les clients doivent avoir au moins 60 ans, vivre de manière indépendante dans le comté de Will, Grundy ou Kankakee et vouloir faire partie du programme, a déclaré Del Rio. Le programme est parfait pour “les personnes qui veulent socialiser avec quelqu’un qui se soucie de lui”, a-t-elle déclaré.

« Nous avons un excellent groupe de bénévoles », a déclaré Del Rio. “Ils se soucient vraiment de leurs clients.”

Les volontaires doivent avoir au moins 18 ans et être capables de passer une vérification des antécédents, a-t-elle déclaré. Les volontaires participent également à une formation de deux heures et à une réunion mensuelle d’une heure, a-t-elle déclaré.

“Ils doivent être un grand auditeur”, a déclaré Del Rio. “Ils doivent aimer socialiser avec les autres.”

Les bénévoles devraient répondre à deux appels téléphoniques par semaine et par client, a-t-elle déclaré. Les appels téléphoniques peuvent être aussi courts que 10 minutes ou aussi longs que 30 minutes, a déclaré Del Rio.

“Certaines personnes pourraient simplement vouloir un enregistrement rapide pour voir comment ça se passe”, a déclaré Del Rio. « D’autres veulent parler un peu plus longtemps. Tant que le bénévole et le client sont d’accord, ça marche pour nous.

Les appels Zoom sont acceptables si les deux parties sont d’accord, a déclaré Del Rio. Mais les réunions en personne ne le sont pas.

“Nous les encourageons à le garder par téléphone”, a déclaré Del Rio. “Nous voulons que ce soit simple pour eux.”

Si les clients ou les bénévoles préfèrent des arrangements plus «de personne à personne», le programme de compagnons âgés ou le programme de grands-parents adoptifs pourraient mieux leur convenir, a déclaré Del Rio.

Si les bénévoles ont des questions ou des préoccupations, Catholic Charities a “beaucoup de bonnes informations à portée de main”, a déclaré Del Rio.

“Nous sommes toujours ouverts à revoir tous les problèmes qui surgissent”, a déclaré Del Rio. « Si quelqu’un rencontre une situation qui dépasse ses capacités, nous lui demandons de contacter Ed ou moi. Nous allons travailler avec eux.

Les bénévoles idéaux pour le programme de réassurance par téléphone sont des personnes qui veulent « faire une différence par des appels téléphoniques amicaux dans le confort de leur foyer », a-t-elle déclaré.

“Ces personnes font vraiment une différence”, a déclaré Del Rio.

Pour plus d’informations, appelez Del Rio au 815-221-6020 ou envoyez un courriel à trp@cc-doj.org.