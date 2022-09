Cathie Wood’s Ark achète des actions de Rocket Lab, un SPAC spatial

Un regard sur le plancher de production de l’entreprise montre une série de boosters Electron, avec les fusées typiques en fibre de carbone noire au premier plan et un booster réutilisable d’aspect métallique au centre.

Ark Invest de Cathie Wood replonge dans un SPAC spatial, deux des fonds de la société ayant acheté des actions de Rocket Lab au cours des deux derniers jours.

Les fonds négociés en bourse d’Ark, ARKQ et ARKX – qui se concentrent respectivement sur la technologie autonome et l’exploration spatiale – ont acheté environ 729 000 actions de Rocket Lab lors de transactions lundi et mardi, a révélé la société.

Alors que la position d’Ark’s Rocket Lab est relativement petite, d’une valeur totale d’environ 3 millions de dollars, les achats marquent le premier stock SPAC spatial récent que l’entreprise possède depuis la vente de sa position dans Virgin Galactic en mai 2021.

Les deux ETF ont également des positions importantes dans Iridium, une société de communications par satellite qui est devenue publique via un accord SPAC en septembre 2009 – plus d’une décennie avant la frénésie des SPAC spatiaux.

Les achats de la société Wood font également suite à l’organisation par Rocket Lab d’une journée des investisseurs à New York, où elle a fait le point sur les progrès de ses fusées Electron et Neutron, ainsi que sur son activité de systèmes spatiaux.

L’action Rocket Lab a augmenté de 3% dans les échanges mercredi par rapport à sa clôture précédente de 4,19 $ par action. Comme beaucoup de ses pairs SPAC spatiaux, les actions de Rocket Lab ont été durement touchées ces derniers temps, chutant d’environ 72% au cours des 12 derniers mois.