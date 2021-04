Cathie Wood d’Ark Invest a déclaré que les portefeuilles numériques et la génomique sont les deux prochaines tendances perturbatrices après Tesla et les véhicules électriques.

« Nous sommes très enthousiastes à propos des portefeuilles numériques », a déclaré Wood mardi dans l’émission « The News with Shepard Smith » de CNBC. « Nous pensons vraiment que ces portefeuilles numériques et ces marchés à double face, commerçants et consommateurs … vont usurper une grande partie du rôle que jouent les banques aujourd’hui. »

Wood – CIO et PDG d’Ark Investment Management – s’est fait un nom en investissant dans des actions «d’innovation disruptive». Le fonds phare de Wood, ARK Innovation, a vu plus de 16,7 milliards de dollars affluer dans le fonds l’année dernière, selon FactSet.

Wood a de gros paris sur des noms comme Square et PayPal, qui dominent l’espace du portefeuille numérique. Square est la deuxième plus grande participation d’Ark Innovation, représentant plus de 7% de l’ETF.

En Chine, Wood a déclaré que WeChat Pay et AliPay étaient les principaux acteurs.

« Il passe au numérique, il devient mobile. Une petite succursale bancaire dans votre poche », a déclaré Wood. « Nous allons avoir toutes sortes de services financiers disponibles à travers eux, y compris des prêts, des cartes de débit, des cartes de crédit, des achats d’actions, des achats de bitcoins. »

Ailleurs, Wood a déclaré que l’espace de la génomique devrait également atteindre la vitesse de sortie.

«Le séquençage de l’ADN va introduire la science dans la prise de décision en matière de soins de santé pour la première fois», a déclaré Wood. «Nous pouvons honnêtement dire que jusqu’à présent, plus de la moitié de toutes les décisions en matière de soins de santé étaient en partie fondées sur des suppositions ou des expériences. Maintenant, nous allons avoir les données.

L’ETF Genomics d’ARK a de gros paris sur Exact Sciences, qui représente près de 5% de l’ETF, et Invitae. CRISPR Therapeutics est une autre participation importante de l’ETF.

« Nous allons être en mesure de guérir des maladies que nous n’aurions jamais pensé pouvoir guérir, y compris le cancer », a déclaré Wood.

Les actions d’ARK Innovation sont en hausse de 2,5% cette année et les actions d’ARK Genomic Revolution sont en hausse de moins de 1% en 2021.