Cathie Wood de l’ARK publie une lettre ouverte à la Fed, affirmant qu’elle risque un “effondrement” économique

La Réserve fédérale commet probablement une erreur dans sa position intransigeante contre l’inflation, a déclaré Cathie Wood d’Ark Investment Management lundi dans une lettre ouverte à la banque centrale.

Au lieu de regarder les indices de l’emploi et des prix des mois précédents, Wood a déclaré que la Fed devrait tirer des leçons des prix des matières premières qui indiquent que le plus grand risque économique à l’avenir est la déflation, pas l’inflation.

“La Fed semble concentrée sur deux variables qui, à notre avis, sont des indicateurs à la traîne – l’inflation en aval et l’emploi – qui ont toutes deux envoyé des signaux contradictoires et devraient remettre en question l’appel unanime de la Fed à des taux d’intérêt plus élevés”, a-t-il ajouté. Wood a dit dans la lettre mis en ligne sur le site de l’entreprise.

Plus précisément, les indices des prix à la consommation et des dépenses de consommation personnelle ont tous deux montré que l’inflation était élevée. L’IPC global a augmenté de 0,1 % en août et a augmenté de 8,3 % d’une année sur l’autre, tandis que le PCE global a accéléré de 0,3 % et 6,2 % respectivement. Les deux lectures étaient encore plus élevées hors alimentation et énergie, qui ont connu d’importantes baisses de prix au cours de l’été.

En ce qui concerne l’emploi, la croissance de la masse salariale a ralenti mais reste forte, avec des gains d’emploi totalisant 263 000 en septembre, le taux de chômage étant tombé à 3,5 %.

Mais Wood, dont l’entreprise gère quelque 14,4 milliards de dollars d’argent de clients dans une famille d’ETF actifs, a déclaré que la baisse des prix d’articles tels que le bois, le cuivre et le logement racontait une autre histoire.