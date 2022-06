Cathie Wood d’ARK Invest dit que les États-Unis sont déjà en récession

La PDG d’Ark Invest, Cathie Wood, a déclaré mardi que les États-Unis connaissaient déjà un ralentissement économique et elle a admis qu’elle avait sous-estimé la gravité et le pouvoir durable de l’inflation.

“Nous pensons que nous sommes en récession”, a déclaré Wood sur “Squawk Box” de CNBC mardi. “Nous pensons qu’un gros problème là-bas, ce sont les stocks … dont je n’ai jamais vu une augmentation aussi importante dans ma carrière. Je suis là depuis 45 ans.”

L’investisseur axé sur l’innovation a déclaré que l’inflation s’était avérée plus élevée qu’elle ne l’avait prévu en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et des risques géopolitiques.

“Nous nous sommes trompés sur une chose et c’est que l’inflation est aussi soutenue qu’elle l’a été”, a déclaré Wood. “La chaîne d’approvisionnement… Je ne peux pas croire que cela prenne plus de deux ans et l’invasion de l’Ukraine par la Russie, bien sûr, nous n’aurions pas pu voir cela. L’inflation a été un problème plus grave, mais elle nous a préparés à la déflation.”

L’inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation a augmenté de 8,6 % en mai par rapport à il y a un an, la plus forte augmentation depuis décembre 1981.

Wood a déclaré que le consommateur ressentait les augmentations spectaculaires des prix alors que les données sur le sentiment tombaient à des niveaux record. Elle a souligné les enquêtes auprès des consommateurs de l’Université du Michigan, qui ont montré une lecture de 50 en juin, le niveau le plus bas jamais enregistré.

L’investisseur populaire a connu une année 2022 difficile, car ses chéris de la technologie perturbatrice ont été parmi les plus grands perdants cette année face à la hausse des taux. Son fonds actif phare Ark Innovation ETF (ARKK) est en baisse de 52% depuis le début de l’année, en baisse de 66% par rapport à son record.

Pourtant, Wood a déclaré que ses clients restaient pour la plupart avec elle et que de nouveaux fonds arrivaient alors que les investisseurs cherchaient à se diversifier dans un marché baissier. ARKK a enregistré des entrées de plus de 180 millions de dollars en juin, selon FactSet.

“Je pense que les entrées se produisent parce que nos clients se sont diversifiés en s’éloignant des références à large base comme le Nasdaq 100”, a déclaré Wood. “Nous nous consacrons entièrement à l’innovation de rupture. L’innovation résout les problèmes.”