Catherine Zeta-Jones & Son, Dylan, assistent à la première de “National Treasure” Mopays.com

Crédit d’image : SamPayne@Broadimage / MEGA

Tout juste sorti de jouer la mère de Wednesday Addams dans le nouveau Mercredi série, Catherine Zeta Jones assisté à la Trésor national : bord de l’histoire première le lundi 5 décembre aux côtés de son vrai fils, Dylan Michael Douglas. Catherine, 53 ans, apparaît dans la nouvelle série Disney+ basée sur le Nicolas Cage films du même nom. Pour la première au théâtre El Capitan de Los Angeles, Catherine, 53 ans, a foulé le tapis rouge dans une robe Elie Saab plongeante couleur sangria recouverte de sequins. Ses cheveux tombaient sur ses épaules comme une cascade, et elle accentuait le regard avec un peu d’éclat sur ses doigts et ses oreilles.

Dylan, 22 ans, avait l’air plutôt pimpant aux côtés de sa mère. L’aîné des enfants de Catherine et Michel Douglas portait un costume marron trois pièces, lui donnant une touche d’Indiana Jones pour cet événement d’aventure. Dylan a donné une touche de couleur à sa tenue en portant une cravate orange, qui brillait contre sa chemise blanche. Il a complété le look avec une paire de chaussures en daim. C’était un beau contraste avec sa mère glam quand Dylan se tenait à côté d’elle sur le tapis rouge.

Trésor national : bord de l’histoire étoiles Lisette Oliviera comme Jess Valenzuela, dont la vie “est bouleversée lorsqu’un inconnu énigmatique lui donne un indice sur un trésor vieux de plusieurs siècles qui pourrait être lié à son père mort depuis longtemps”, selon le site officiel de la série. “Jess a le don de résoudre des énigmes, et ses compétences sont mises à l’épreuve alors qu’elle et ses amis suivent une série d’indices cachés dans des artefacts et des monuments américains. Mais Jess peut-elle déjouer un marchand d’antiquités du marché noir dans une course pour trouver le plus grand trésor perdu de l’histoire et dévoiler la vérité sur le passé de sa famille ? »

La série est une extension de la Trésor national franchise, avec la série racontée du point de vue d’Olvera. Zuri Reed, Antonio Cipriano, Jordan Rodrigues, Jake Austin Walker, et Lyndon Smith également vedette de la série exécutive produite par le producteur de films Jerry Bruckheimer, réalisateur Jon Turteltaub et écrivains Marianne et Cormac Wibberlepar Date limite. Alors que Nic Cage ne reviendra pas pour le spectacle, Harvey Keitel reprend son Pierre Sadusky rôle pour la série.

“Quand j’ai entendu qu’ils allaient relancer la franchise, je savais que je voulais en faire partie”, a déclaré Zeta-Jones à D23 en septembre, par Date limite. « Je suis moi-même un peu chasseur de trésors. J’avais hâte de plonger dans l’action et le mystère avec cette nouvelle prise.