Catherine Zeta-Jones se déshabille pour l’anniversaire de son mari Michael Douglas

Cette année, Catherine Zeta-Jones a décidé de fêter l’anniversaire de son mari Michael Douglas sans être habillée.

Le couple s’est souhaité un joyeux anniversaire dans une série de publications Instagram à l’occasion de leur anniversaire commun le 25 septembre. Mais l’un des messages de Zeta-Jones a volé la vedette – une photo osée portrait de l’actrice se regardant dans un miroir de salle de bain, portant seulement une paire de talons hauts à lanières.

« Dans mon costume d’anniversaire ! », a écrit Zeta-Jones en plaisantant : « Après plus de 25 ans passés à partager mon anniversaire avec mon mari, je suis à court d’idées cadeaux ! C’est la deuxième option de cadeau, les balles de golf étant la première option… bien sûr. »

Douglas a répondu d’une manière plus sage avec une photo de bon goût de sa femme de 24 ans en pleine glamour, qu’il a légendée : « À ma sœur qui fête son anniversaire, je t’aime de tout mon cœur ! Que ta nouvelle année soit la meilleure ! »

Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas en 2023.

Dave Benett/Getty



Le train de l’amour Zeta-Jones-Douglas roule clairement toujours à pleine vitesse, Zeta-Jones partageant une deuxième publication de célébration en l’honneur de Douglas, un photo spontanée attribué à leur « ami », l’héritier de Simca, Jean Pigozzi. « Joyeux anniversaire à Michael et à moi !! C’était nous le jour de notre anniversaire il y a 25 ans ! Je t’aime de tout mon cœur. »

Mariés lors d’une cérémonie luxueuse à l’emblématique hôtel Plaza de New York en 2000, Zeta-Jones et Douglas sont ensemble depuis, ce qui en fait l’un des couples les plus puissants d’Hollywood.

Au début de leur relation, le couple a été appelé à plusieurs reprises à défendre leur différence d’âge de 25 ans (« Je suis un homme de 56 ans plutôt sage et elle est une femme de 31 ans plutôt mature », déclarait Douglas en 2001), mais leur lien a résisté à l’épreuve du temps. Au fil des ans, ils ont accueilli deux enfants, ont parlé ouvertement de leurs problèmes de santé, ont dû faire face à un harceleur et restent aussi enjoués que des jeunes mariés 24 ans plus tard.

Catherine Zeta-Jones Michael Douglas en 2010.

Getty



Entre eux, les acteurs ont remporté trois Oscars, un Emmy, trois Golden Globes, cinq SAG Awards et une Palme d’or d’honneur du Festival de Cannes.

Zeta-Jones sera bientôt à l’affiche de la saison 2 de la série Netflix Mercrediet Douglas a récemment joué Benjamin Franklin dans la série Apple TV+ Franklin.