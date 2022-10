Catherine Zeta Jones rend hommage à Dame Angela Lansbury alors qu’elle décède à l’âge de 96 ans

CATHERINE Zeta Jones était parmi les stars pour rendre hommage à Dame Angela Lansbury ce soir après l’annonce de sa mort.

Dame Angela – mieux connue pour son interprétation de Jessica Fletcher dans la série dramatique américaine Murder, She Wrote – est décédée dans son sommeil cinq jours avant son 97e anniversaire.

Getty

Catherine Zeta-Jones et Angela Lansbury sont apparues ensemble dans A Little Night Music[/caption]

Getty

Catherine a rendu hommage ce soir[/caption]

Catherine, 53 ans, qui est apparue sur scène dans A Little Night Music avec l’icône, a partagé une série de photos et a écrit : “Dearest, Darling, Dame Angela Lansbury. Repose en paix. Notre double acte de Broadway restera à jamais l’une des joies de ma vie.

“Alors que les lumières s’éteignent pour vous sur ‘The Great White Way’, vous brillerez pour toujours dans notre cœur. Je t’aime Angèle, Catherine. .”

L’acteur de Star Wars, George Takei, faisait également partie de ceux qui ont rendu hommage à Dame Angela Lansbury après sa mort.

Il a déclaré sur Twitter: «Angela Lansbury, qui a honoré la scène pendant des décennies en remportant cinq Tony Awards et a amené la détective Jessica Fletcher dans nos salons pendant une douzaine d’années, est décédée. Un conte vieux comme le temps, notre bien-aimée Mme Potts va maintenant nous chanter des berceuses depuis les étoiles. Reposez-vous, grande âme.

L’acteur Josh Gad a partagé une photo de lui-même avec Dame Angela Lansbury et a partagé: «Il est rare qu’une personne puisse toucher plusieurs générations, créant une ampleur de travail qui définit décennie après décennie. #AngelaLansbury était cet artiste.

“De ‘Mame’ à ‘Bedknobs’ à ‘Murder She Wrote’ à ‘B&TB’ à ‘Mary Poppins Returns’, elle a touché 4 générations. Légende RIP.

L’acteur de Modern Family, Jesse Tyler Ferguson, a partagé un bon souvenir d’Angela, en disant à ses followers : “Je n’oublierai jamais d’être assis à côté d’Angela Lansbury lors d’une soirée d’ouverture.

“Même si j’avais envie de faire pipi, j’ai refusé de quitter mon siège pendant l’entracte. J’ai passé les 15 minutes à discuter avec elle à la place.





“Elle était incroyablement adorable et je suis tellement contente d’avoir passé ce bref moment avec elle. RIP Angela.

Dame Angela a connu une brillante carrière s’étalant sur huit décennies, divertissant des millions de personnes dans ses nombreux rôles au cinéma, au théâtre et à la télévision.

Elle a exprimé Mme Potts dans la comédie musicale bien-aimée de Disney de 1991, La Belle et la Bête, en chantant l’une des chansons les plus célèbres, Tale As Old as Time.

Dame Angela était l’une des dernières stars survivantes de l’âge d’or du cinéma hollywoodien.

Sa famille a déclaré dans un communiqué: “Les enfants de Dame Angela Lansbury sont tristes d’annoncer que leur mère est décédée paisiblement dans son sommeil chez elle à Los Angeles à 1h30 du matin aujourd’hui, à peine cinq jours avant son 97e anniversaire.

“En plus de ses trois enfants, Anthony, Deirdre et David, elle laisse dans le deuil trois petits-enfants,

“Peter, Katherine et Ian, ainsi que cinq arrière-petits-enfants et son frère, le producteur Edgar Lansbury.

« Elle a été poursuivie dans la mort par son mari de 53 ans, Peter Shaw.

“Une cérémonie familiale privée aura lieu à une date à déterminer.”

Getty – Contributeur

L’actrice est décédée quelques jours avant d’avoir 97 ans[/caption]