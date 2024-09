Catherine Zeta-Jones publie une photo nue pour son anniversaire avec Michael Douglas

Catherine Zeta-Jones a célébré son anniversaire avec une occasion spéciale.

L’étoile de « Chicago » partagé une photo d’elle-même nue mercredi pour commémorer son anniversaire et celui de son mari Michael Douglas.

Zeta-Jones a eu 55 ans tandis que Douglas en a eu 80.

Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones. Catherine Zeta-Jones / Instagram

Sur cette photo en noir et blanc, Zeta-Jones se tient nue devant un miroir dans une salle de bain. Elle ne porte rien d’autre qu’une paire de talons hauts et laisse ses cheveux bruns détachés.

« Je suis dans mon costume d’anniversaire ! », a-t-elle commencé en légende. « Après plus de 25 ans passés à partager mon anniversaire avec mon mari, je suis à court d’idées cadeaux ! »

« C’est la deuxième option de cadeau, les balles de golf étant la première option… bien sûr », a-t-elle ajouté.

Catherine Zeta-Jones à l’occasion de son 55e anniversaire.

Zeta-Jones a également publié un image de retour séparée d’il y a plus de deux décennies, d’elle et Douglas – où ils étaient tous les deux entièrement habillés.

« Joyeux anniversaire à Michael et à moi !! », a écrit l’actrice de « Wednesday ». « C’était nous le jour de notre anniversaire il y a 25 ans ! Je t’aime de tout mon cœur. »

Photo de retour de Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones.

Douglas a également honoré sa femme à l’occasion de leur anniversaire commun avec son propre message.

« À ma sœur qui fête son anniversaire, je t’aime de tout mon cœur ! », a-t-il écrit à côté d’une magnifique photo de Zeta-Jones.

Douglas a ajouté : « Que votre nouvelle année soit la meilleure ! @catherinezetajones ❤️. »

Catherine Zeta-Jones.

Le couple est marié depuis novembre 2000 et ils partagent deux enfants : un fils Dylan, 24 ans, et une fille Carys, 21 ans. Douglas a un autre fils, Cameron, 45 ans, issu d’un précédent mariage avec Diandra Luker.

Dylan Douglas, Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones à l’avant-première de « Ant-Man et la Guêpe : Quantumania » en 2023. Image de fil

Carys Zeta Douglas, Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones au Festival de Cannes 2023. Getty Images

Les stars d’Hollywood publient souvent des messages romantiques sur Instagram.

Douglas a partagé une photo en noir et blanc d’eux le jour de la Saint-Valentin avec la légende« Joyeuse Saint-Valentin à ma chère Catherine ! Je t’aime toujours et pour toujours. »

En novembre 2022, Zeta-Jones a parlé de son mariage de longue date à son mari dans une interview avec Le Télégraphe.

Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas en France en mai 2023. Dave Benett/Getty Images pour Aston Martin

« Je me réveille avec Mike depuis presque 25 ans. J’adore être mariée, mais c’est une chose folle quand on y pense vraiment », a-t-elle déclaré. « Veux-tu m’épouser ? » « Bien sûr ! » Mais ensuite, vous pensez au sac à main Chanel pour lequel vous avez dépensé une fortune, et en fait, je ne l’aime plus vraiment – ​​je vais le mettre en vente. »

Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas. Sygma via Getty Images

Zeta-Jones a également souligné que le couple « est né le même jour, à 25 ans d’intervalle ».

« Nous nous entendons très bien, nous nous respectons mutuellement, et je n’ai jamais vraiment eu l’impression qu’il avait 25 ans de plus que moi », a-t-elle ajouté. « Je me souviens que les gens disaient : « Quand tu auras 50 ans, il en aura 75 ». Eh bien, ce n’est qu’une question de mathématiques. »