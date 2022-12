Catherine Zeta-Jones pensait que le mariage avec Michael Douglas ne durerait pas – Hollywood Life

Catherine Zeta Jones53 ans, ne s’attendait pas à se marier avec Michel Douglas, 78 ans, depuis aussi longtemps qu’elle l’a été. L’actrice, qui a dit “oui” avec l’acteur en 2000, a admis qu’elle n’envisageait pas un “22 ans” quand ils ont commencé leur vie ensemble, dans une nouvelle interview avec Bonjour Amérique. “Je pense que ça doit être Michael. J’ai atteint un sommet… vers la huitième année », a-t-elle déclaré à propos de son mari, lorsqu’on lui a demandé qui était le meilleur donneur de cadeaux.

« Je l’ai fait, si j’avais su que je serais marié si longtemps, je me serais retenu. Je n’imaginais pas un joueur de 22 ans. C’est Hollywood, mec », a-t-elle poursuivi. La belle, qui faisait la promotion de son émission Disney+ Trésor national : bord de l’histoire, a ensuite révélé le cadeau auquel elle avait culminé. « Je lui ai acheté un hot-rod… un coupé des années 30, Michael je vais me tromper je suis désolé, ça ressemble à une voiture Bugsy Malone, c’est vraiment super et puis j’ai culminé. Depuis, ce sont des chaussettes.

Catherine a également admis que Michael était doué pour offrir des bijoux, ce qui était “quelque chose que j’ai vraiment aimé et chéri et sa valeur sentimentale évidemment”.

Catherine et Michael ont vécu une brève séparation en 2013 avant de se réconcilier. Le mois dernier, elle a parlé davantage des «hauts et des bas» de leur mariage, dans une interview avec le Le télégraphe du jour. Elle a dit qu’il est “impossible qu’il n’y ait pas de hauts et de bas si vous vivez avec la même personne et que vous vous réveillez avec elle tous les jours. Je me réveille avec Mike depuis près de 25 ans. J’adore être mariée, mais c’est une chose folle quand on y pense vraiment.

Catherine et Michael, qui ont le même anniversaire, se sont fiancés en 1999 après sa proposition lors d’un voyage du Nouvel An à Aspen. Ils ont ensuite accueilli leur fils, Dylan, peu de temps avant leur mariage. Ils ont accueilli leur deuxième enfant, fille, Carysen 2003. Catherine avait précédemment révélé qu’elle pensait que les différentes éducations de Michael et elle les avaient aidés à trouver un terrain d’entente.

« J’ai été élevé dans une famille ouvrière du Pays de Galles ; il était le fils de Spartacus », a-t-elle récemment déclaré Dans le styletout en faisant la promotion de son dernier rôle de Morticia Addams dans la série à succès de Netflix Mercredi. «Nous sommes tous les deux des gens plutôt calmes et très privés, mais nous avons la possibilité de sortir et d’aller dîner. C’est Catherine sur le tapis rouge… C’est mon charmant mari Michael sur le tapis rouge. Et puis nous rentrons chez nous et fermons nos portes. Et nous avons une existence très simple où nous traînons beaucoup, et nous avons beaucoup d’intérêts.

