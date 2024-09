Catherine Zeta-Jones partage une photo nue pour l’anniversaire de Michael Douglas

Après un quart de siècle passé à célébrer leur anniversaire commun, Catherine Zeta-Jones trouve toujours le moyen de surprendre son conjoint depuis 24 ans, Michael Douglas.

Mercredi, l’actrice oscarisée de « Chicago » a partagé une photo nue en noir et blanc d’elle de profil regardant un miroir alors qu’elle s’appuie contre un comptoir tout en portant des talons hauts à lanières.

« Dans mon costume d’anniversaire ! » a légendé le Publication Instagram. « Après plus de 25 ans passés à partager mon anniversaire avec mon mari, je suis à court d’idées cadeaux ! C’est la deuxième option de cadeau, les balles de golf étant la première option… bien sûr 🤣. »

Mercredi, l’actrice galloise a célébré son 55e anniversaire alors que Douglas sonnait son 80e anniversaire.

Le fils aîné de Douglas, Cameron Douglas, qu’il partage avec son ex-femme Diandra Luker, a adressé ses meilleurs vœux à Zeta-Jones dans un commentaire sous son message : « Joyeux anniversaire Catherine 💛. »

Besoin d’une pause ? Jouez au puzzle de mots croisés quotidien USA TODAY.

Carys Douglas, la fille de Zeta-Jones et Michael Douglas, 21 ans, a choisi une voie plus PG en reconnaissant les anniversaires de ses parents.

« Joyeux anniversaire à mes incroyables parents », a-t-elle écrit dans un message Instagram Histoire montrant une photo de leur famille, y compris son frère aîné Dylan Douglas. « Aucun mot ne peut décrire mon amour pour toi. »

Après plus de deux décennies, l’amour de Michael Douglas et Zeta-Jones perdure, même lorsque son apparence incite les gens à y réfléchir à deux fois. Le lauréat d’un Emmy, d’un Golden Globe et d’un Oscar a laissé pousser ses cheveux pour son rôle principal dans « Franklin » d’AppleTV+, une décision qui a fait la une des journaux.

« Catherine m’aime de toutes les manières possibles », a déclaré Douglas à USA TODAY plus tôt cette année. « Et j’avais les cheveux longs dans les années 60 quand j’étais hippie. Donc ça m’a évité de porter une perruque. »

Les deux fêteront leur 24e anniversaire de mariage en novembre.