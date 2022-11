Catherine Zeta-Jones étourdit en robe blanche lors de la première du mercredi de Netflix

CATHERINE Zeta-Jones est à tomber par terre lors de la première du spin-off Addams Family de Netflix, mercredi.

L’actrice, 53 ans, est Morticia tandis que sa fille adolescente mercredi est interprétée par Jenna Ortega, 20 ans.

Getty

Catherine Zeta-Jones stupéfaite lors de la première du spin-off Addams Family de Netflix, mercredi[/caption] Getty

L’actrice de 53 ans sur le tapis rouge aux côtés de Gwendoline Christie, Jenna Ortega et Christina Ricci[/caption]

Ils ont été photographiés lors de l’événement sur le tapis rouge à Los Angeles avec les co-stars, l’actrice de Game of Thrones Gwendoline Christie, 44 ans, et Christina Ricci, 42 ans, qui a joué mercredi dans le film de 1991.

Le jour choisi pour la sortie est le mercredi.

Qui serait Addams et Eve?

EN SAVOIR PLUS SUR LE FILM SENSATIONNEL Liz Hurley éblouit en robe décolletée pour le nouveau film Netflix Christmas in Paradise DULCIE PEARCE Jordan Peele revient en forme avec une science-fiction occidentale impressionnante, Nope

Catherine Zeta-Jones, CBE, est née le 25 septembre 1969 et est une actrice galloise.

Zeta Jones est connue pour ses rôles dans The Mask Of Zorro et Entrapment.

L’actrice a également joué le personnage principal dans le biopic historique de 1996 Catherine The Great.

Catherine a remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation de Velma Kelly dans la comédie musicale Chicago.