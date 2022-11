Catherine Zeta-Jones et son fils Dylan Douglas assistent à la première de ‘Wednesday’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Xavier Collin/Agence de presse d’image/SplashNews.com

Catherine Zeta Jones53 ans, a passé une soirée mère/fils avec un jeune de 22 ans Dylan Douglas à la première de Mercredi le 16 novembre. La fière maman a amené son fils sosie à l’événement et ils ont posé ensemble pour des photos sur le tapis rouge. Catherine était une vision absolue dans sa robe rose pâle et plongeante, qui comportait une taille de style sirène qui étreignait son corps aux bons endroits. Elle a complété le look avec ses cheveux noirs poussés derrière ses épaules, ainsi que du maquillage pour les yeux noirs et du rouge à lèvres. Pendant ce temps, Dylan était beau dans un ensemble sombre alors qu’il posait avec sa célèbre mère sur la ligne de photos.

L’actrice jouera Morticia Adams dans la nouvelle série Netflix, basée sur Wednesday Adams de La famille Addams. Jenna Ortega reprendra le rôle principal, qui était auparavant joué par Christina Ricci, Lisa Loring et plus. D’autres ont également exprimé mercredi des versions animées du personnage.

Mercredi est prévu pour la première sur Netflix le 23 novembre. Le spectacle met également en vedette Gwendoline Christie, Percy Hynes White, Riki Lindhome et plus. Christina apparaîtra également dans la série en tant que Marilyn Thornhill. L’émission suivra mercredi pendant ses années en tant qu’élève du secondaire qui navigue dans ses pouvoirs psychiques tout en essayant de résoudre le mystère surnaturel qui affectait auparavant sa famille.

La première à Hollywood était évidemment une grande soirée pour Catherine, c’était donc très spécial qu’elle ait son fils à ses côtés. Dylan est l’aîné des enfants de Catherine et Michel Douglas. Ils partagent également une fille de 19 ans, Cary Douglas. Catherine et Michael sont mariés depuis 22 ans et se sont mariés en novembre 2000.

