Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas partagent leurs souhaits d’anniversaire à un membre légendaire de la famille.

Marquer ce qui aurait été le 104e anniversaire de la légende de la fin de l’écran Kirk Douglas, son fils Michael et sa belle-fille Catherine ont publié des messages sincères sur Instagram le mercredi 9 décembre.

« Tu me manques tous les jours », l’homme de 51 ans Ocean’s Twelve actrice légendé une douce photo d’elle-même en train de baiser Kirk. « Joyeux anniversaire Pappy. »

Pendant ce temps, Michael posté une vidéo présentant des photos inestimables de lui-même avec son père au fil des ans.

« Joyeux anniversaire Papa! » le 76 ans Wall Street star a écrit. « Tu me manques et merci de toujours donner les meilleurs conseils! Amour, Michael. »

La vidéo présentait la voix off de Michael partageant la meilleure sagesse de la vie que le Spartacus l’homme principal lui avait donné.

«Le meilleur conseil que mon père m’a donné est que quoi que vous fassiez, vous le faites au mieux de vos capacités», Ant-Man et la guêpe acteur expliqué dans le clip. «Tu quittes ce travail en sachant que tu n’aurais plus pu faire plus, puis tu le fous. Éloigne-toi – tu as fait le mieux.