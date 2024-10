Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas se comporteraient comme un « couple d’adolescents » après des rumeurs de tensions conjugales

De retour en 2023, Catherine Zeta Jones et Michael Douglas ont été en proie à des rumeurs de rupture, surtout après avoir mis en vente leur seule maison. Cependant, aujourd’hui, en 2024, les initiés affirment que c’est une histoire totalement différente.

Au cas où vous l’auriez manqué, des initiés l’ont récemment dit Plus proche chaque semaine que le couple se comporte comme un « couple d’adolescents », ce qui signifie qu’ils sont plus amoureux que jamais.

Plus de SheKnows

L’initié a affirmé qu’ils gardaient les choses passionnantes avec « des soirées en amoureux chaque semaine » et que leurs « équipes savaient qu’il ne fallait rien planifier » ces jours-là.

« Ils sont également très sensibles », ont-ils ajouté. « Elle adore s’asseoir sur ses genoux. Ils s’embrassent et se câlinent comme un couple d’adolescents. Leur attirance l’un pour l’autre a toujours été ce qui les a rapprochés, et elle continue de tourner à plein régime.

Parallèlement à cela, apparemment, leur vie sexuelle se déroule plutôt bien.

« Michael est très fier du fait que sa libido est toujours aussi forte. Il s’en vante ouvertement. Catherine n’hésite pas à faire savoir aux gens qu’elle trouve toujours son mari aussi sexy que jamais », a ajouté la source au média. « Elle adore montrer sa silhouette et Michael l’encourage exhibitionniste côté. Il est très heureux de savoir que les gens convoitent sa femme sexy. Mais ce n’est en aucun cas juste pour le spectacle : ils ont toujours une vie sexuelle chaude et intense.

Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones. Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic.

Pour ceux qui ne le savent pas, les deux hommes se sont rencontrés au Festival du cinéma américain de Deauville en France en août 1998, après avoir été présentés par Danny DeVito.

Zeta-Jones et Douglas se sont mariés deux ans plus tard, en novembre 2000, et ont ensuite accueilli deux enfants nommés Dylan, né en août 2000, et Carys, né en avril 2003.

Le couple a fait l’objet de controverses au fil des ans, depuis leur interruption de mariage jusqu’aux allégations #MeToo contre Douglas. Et comme nous l’avons dit, l’année dernière, des initiés ont affirmé qu’ils vivaient des vies séparées, et lorsqu’ils sont devenus des parents vides, leur mariage aurait commencé à se détériorer. Mais maintenant, tout cela semble appartenir au passé et le couple semble prospérer.

Avant de partir, cliquez ici pour voir des couples de célébrités présentant des différences d’âge significatives.

Josh Duhamel et Audra Mari

Le meilleur de ce qu’elle sait

Inscrivez-vous pour Newsletter de SheKnows. Pour les dernières nouvelles, suivez-nous sur Facebook, Gazouillementet Instagram.