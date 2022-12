Catherine Zeta-Jones dit que Michael Douglas “est le meilleur donneur” après 22 ans de mariage

Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas sont mariés depuis plus de deux décennies et au cours de leur relation, il est devenu clair pour Zeta-Jones qu’un conjoint est le meilleur donneur de cadeaux.

“Je pense que ça doit être Michael”, a révélé Zeta-Jones dans Good Morning America. “J’ai atteint un sommet vers la huitième année”, a-t-elle révélé.

“Si j’avais su que nous serions mariés depuis si longtemps, je me serais retenu ! Je n’envisageais pas un homme de 22 ans. C’est Hollywood, mec”, a-t-elle plaisanté avec Robin Roberts, Michael Strahan et Georges Stéphanopoulos.

Zeta-Jones et Douglas sont mariés depuis novembre 2000 et partagent deux enfants ensemble : Dylan et Carys.

Au cours de la huitième année de leur mariage, Zeta-Jones, 53 ans, a révélé qu’elle avait acheté un hot rod à son mari.

“Un hot rod qu’il a eu la chance d’appeler – un coupé des années 1930”, a-t-elle précisé avant de dire à la caméra. “Je vais me tromper Michael, je suis désolé.”

Détaillant l’achat, elle a déclaré: “Cela ressemble à une petite voiture Bugsy Malone”, faisant référence au film de 1976.

“C’est vraiment génial. Et puis j’ai atteint un sommet ! Depuis, ce sont des chaussettes.”

Zeta-Jones était convaincu que Douglas était “le meilleur donneur”, le complimentant même pour son achat précédent.

“Il est bon dans les bijoux, ce que j’aime vraiment et que je chéris”, a-t-elle déclaré. “Et sa valeur sentimentale, évidemment.”

En avril 2021, Zeta-Jones a parlé franchement de son mariage avec Douglas avec WJS Magazine.

“Mon mari a 25 ans de plus que moi, ce n’est pas un secret”, a déclaré l’actrice. “Avec n’importe quelle relation, ce ne serait pas normal s’il n’y avait pas de hauts et de bas. La constante est l’amour est le respect. Nous n’avons jamais, jamais perdu notre sens de l’humour et nous apprécions la compagnie de l’autre.”

“Mon mari et moi passons beaucoup de temps ensemble parce que, contrairement à tant de couples, nous n’avons jamais eu de travail de 9 à 5 où c’est cohérent”, a expliqué l’actrice de “Wednesday”. “Nous sommes soit allumés, soit éteints. Je travaille vraiment 16 heures par jour, ou je ne le fais pas. Il fait la même chose, ou pas. Nous avons donc eu dans notre relation énormément de temps où nous “Je suis juste nous. Nous avons vécu sur l’île des Bermudes pendant 12 ans pour élever nos enfants. Nous respectons l’espace de l’autre et notre humour dure longtemps.”