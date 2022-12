Catherine Zeta-Jones craignait d’avoir donné à son mari Michael Douglas “une crise cardiaque” après l’avoir surpris

Catherine Zeta-Jones a donné à son mari la surprise de sa vie et avait peur que cela mette fin à sa vie.

Lors d’une récente apparition dans “The Kelly Clarkson Show”, Zeta-Jones a expliqué que Douglas était en France pour filmer un nouveau projet “pour ce qui semble être une vie” et comment elle s’est réunie avec ses enfants pour le surprendre pendant les vacances. Elle a qualifié la surprise de “l’un de ces grands, grands, grands moments”.

“Les enfants et moi l’avons surpris pour Thanksgiving. Il n’en avait aucune idée. Carys, ma fille, est venue de la côte Est. J’étais ici avec mon fils, nous sommes partis d’ici, nous sommes entrés dans l’hôtel, sous le couvert de la nuit. “, a expliqué Zeta-Jones. “Il est rentré du travail et nous étions là. C’était l’un de ceux-là, j’ai pensé qu’il allait avoir une crise cardiaque pendant une minute. était l’un de ces grands, grands, grands moments.”

Zeta-Jones, 53 ans, et Douglas, 78 ans, sont mariés depuis 22 ans après s’être rencontrés pour la première fois en 1998.

CATHERINE ZETA-JONES DIT QUE MICHAEL DOUGLAS ‘EST LE MEILLEUR DONATEUR’ APRÈS 22 ANS DE MARIAGE

“Mon mari a 25 ans de plus que moi, ce n’est pas un secret”, a déclaré l’actrice au Wall Street Journal en avril 2021. “Avec n’importe quelle relation, ce ne serait pas normal s’il n’y avait pas de hauts et de bas. La constante c’est l’amour, c’est le respect. Nous n’avons jamais, jamais perdu notre sens de l’humour, et nous apprécions la compagnie de l’autre.”

En août 2013, Zeta-Jones et Douglas ont annoncé leur séparation.

La séparation a duré huit mois et le couple s’est réuni en avril 2014. À l’époque, Douglas avait déclaré : “Je suis fou d’elle. Et oui, je pense que chaque couple a ses moments difficiles.”

Zeta-Jones considérait le mariage de ses parents comme un “modèle” sur ce à quoi ressemble un mariage réussi, affirmant qu’elle avait réalisé qu’il était important d’être ouvert et honnête avec son partenaire.

“Je pense que c’est tout simplement insondable pour moi que vous soyez avec une personne pendant 18 ans, et les choses ne sont pas roses tous les jours. Ce n’est tout simplement pas le cas”, a-t-elle déclaré au “Today Show” en 2017. “Ma mère et mon père étaient marié depuis 52 ans, et ils étaient un merveilleux modèle pour moi, parce que j’ai vu le bon, le mauvais et le laid avec eux, et ils sont toujours aussi forts.”

L’actrice de “Wednesday” a récemment révélé aux animateurs de “Good Morning America” ​​qui, des deux, est la meilleure pour offrir des cadeaux. Elle n’a eu aucun problème à admettre que Douglas remporterait ce prix, en plaisantant qu’elle “a culminé vers la huitième année”.

“Si j’avais su que nous serions mariés depuis si longtemps, je me serais retenu. Je n’envisageais pas un homme de 22 ans. C’est Hollywood, mec”, a-t-elle plaisanté à Robin Roberts, Michael Strahan et George Stéphanopoulos.

Zeta-Jones a révélé que son mari était doué pour choisir des bijoux, affirmant que “c’est quelque chose que j’aime vraiment et que je chéris” en raison de la “valeur sentimentale, évidemment”.

La huitième année de leur mariage était l’année où Zeta-Jones pense qu’elle a fait le meilleur cadeau – un hot rod de la vieille école.

“Un hot rod qu’il a eu la chance d’appeler – un coupé des années 1930”, a-t-elle précisé avant de parler à la caméra. “Je vais me tromper Michael, je suis désolé. Ça ressemble à une petite voiture Bugsy Malone. … C’est vraiment génial. Et puis j’ai atteint un sommet ! Depuis, ça fait des chaussettes.”