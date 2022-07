Catherine Zeta-Jones, 52 ans, étourdit dans une robe noire transparente – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BACKGRID

Parlez du pouvoir des étoiles ! Tous les yeux étaient tournés Catherine Zeta Jones52 ans, alors qu’elle était à Cannes, Frances pour un mariage très chic le dimanche 16 juillet 2022. L’étourdissante galloise était une vision alors qu’elle arrivait au mariage du snowboarder olympique Scotty James et mondaine Chloé Balade avec mari Michel Douglas77 ans, et leurs deux enfants Dylan Douglas21, et Cary Douglas19 ans, en remorque.

Catherine a presque volé la vedette lorsqu’elle s’est jointe aux festivités. Elle avait l’air divine en enfilant une robe noire transparente avec des étoiles argentées éparpillées dessus. La robe comportait un col en V bas, des manches chauve-souris et une jupe qui tombait au sol. En dessous, le Chicago l’actrice arborait un élégant body noir, révélant ses longues jambes toniques.

Elle a assorti les accents célestes de sa robe avec un sac à main en argent étincelant et portait des espadrilles compensées pour une sensation côtière. Également dans le mélange d’accessoires était une paire de boucles d’oreilles magnifiques. Catherine, toujours rayonnante, est allée avec un look de beauté naturelle et a épinglé ses serrures de corbeau avec élégance.

La star n’était pas la seule à être habillée pour impressionner au mariage du couple puissant. Michael avait l’air si pimpant à côté de Catherine. Il a enfilé une chemise rose pâle sans cravate et a poursuivi le look estival avec un pantalon blanc. Il avait l’air prêt à se détendre, vu portant un cocktail givré lors du rassemblement en plein air. Les enfants avaient fière allure aussi, avec Dylan enfilant une chemise bleue et blanche à manches courtes et un col soigné. Carys, quant à elle, portait une robe violette chic avec une fente sur la jambe.

Il y avait de nombreux invités VIP à l’événement, qui a célébré l’union de l’olympien australien Scotty et de l’héritière/compositrice-interprète de Formule 1 Chloé. Catherine et sa famille ont discuté avec le créateur de mode Tommy Hilfiger71 ans, et sa femme Dee Ocleppo55.

Cela semblait être une pause estivale assez relaxante pour la star, qui a récemment terminé le tournage de la réimagination de la famille Addams de Netflix, Mercredi. Catherine jouera Morticia Addams dans l’histoire d’origine de la sinistre sœur préférée de tous, qui devrait sortir plus tard en 2022.