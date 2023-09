Catherine Tyldesley se met sans soutien-gorge alors qu’elle célèbre ses 40 ans avec une célébration discrète après la réaction du Cakegate

CATHERINE Tyldesley est devenue sans soutien-gorge alors qu’elle célébrait ses 40 ans avec une célébration discrète.

L’ancienne actrice de Coronation Street s’est rendue sur les réseaux sociaux pour donner un aperçu de son jalon réduit.

Instagram / @auntiecath17

Catherine Tyldesley s'est rendue sur les réseaux sociaux alors qu'elle célébrait discrètement son anniversaire en Espagne.

La star avait déjà annulé sa fête de 40 ans après avoir atterri dans l'eau chaude

Catherine, 39 ans, a déjà fait la une des journaux après avoir été accusée d’avoir tenté de vanter des gâteaux d’anniversaire gratuits pour sa fête – ce dont elle insiste sur le fait qu’elle ne savait rien.

Après la controverse, la star a fini par annuler sa fête d’anniversaire prévue.

Maintenant, elle s’est tournée vers les réseaux sociaux en révélant sa célébration considérablement réduite.

L’ancienne personnalité du savon était superbe dans une robe d’été à manches longues et imprimé floral plongeant.

Catherine a affiché une silhouette mince alors qu’elle posait contre un palmier pendant qu’elle profitait du soleil lors d’une escapade espagnole à Marbella.

Elle a légendé la photo : « 40 ! Quand ton mari t’emmène . Se sentir béni et reconnaissant.

«Ma merveilleuse famille – mon mari altruiste et merveilleux et mes beaux enfants. Tant de personnes incroyables dans ma vie. Amis anciens et nouveaux, vous savez qui vous êtes.

« Reconnaissant pour chaque année, chaque opportunité, chaque leçon, chaque rôle, chaque étape… reconnaissant pour chaque jour.

« VIVez votre meilleure vie, créez des souvenirs : c’est la chose la plus importante que vous ayez. Être présent. »

Elle a ajouté : « Note latérale : Que Dieu bénisse la cassette. »

La star a atterri dans l’eau chaude après que Rebecca Severs, propriétaire de la boulangerie The Three Little Birds, ait partagé un échange entre elle et la société d’événements NVRLND.

Les e-mails demandaient un gâteau du 40e anniversaire, 100 cupcakes et un gâteau d’anniversaire plus petit pour son mari en échange d’une exposition.

Après que la controverse ait été signalée pour la première fois, l’ancienne star du feuilleton s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager sa version de l’histoire.

Catherine a critiqué le boulanger pour avoir utilisé son nom pour « l’exposition », mais les fans n’ont pas tardé à s’en prendre à l’actrice en qualifiant sa réponse de « sourde de ton ».

Getty

Elle a choisi de fuir le Royaume-Uni après la controverse du Cakegate.