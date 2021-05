Catherine Tyldesley, ancienne star de Coronation Street, semble méconnaissable sans sourcils

La star de l’EX-CORRIE, Catherine Tyldesley, a partagé un cliché épique de son adolescence – sans un sourcil en vue.

La quintessence d’une déclaration de mode des années 2000, l’actrice, surtout connue pour avoir joué Eva Price sur le feuilleton ITV, a été vue en train de poser à l’adolescence avec un regard « ne me croisez pas » sur le visage.

Avec un jean bootcut et des compensées, la jeune Catherine a terminé sa déclaration de mode emblématique avec des créoles.

Partageant le cliché sur Instagram aux côtés de beaucoup d’émojis rieurs, Catherine a plaisanté en disant qu’elle était « clairement très hormonale » dans le cliché maussade.

«Alors ma mère a trouvé ça!» elle a écrit. «Un très jeune moi!

«J’ai fait ce tournage juste après avoir perdu beaucoup de poids. Pas de maquillage, pas de sourcils (mon Dieu!)… Et clairement TRÈS hormonal.

Caractéristiques de Rex

Catherine Tyldesley est méconnaissable de sa photo de retour[/caption]

«Je me souviens avoir demandé au photographe si nous pouvions mettre ‘Pretty Green Eyes’ car cette piste était massive à l’époque! Qui s’en souvient?! Quelle mélodie!

« OMG! J’ai adoré ces coins !! »

Elle a couronné la déclaration avec le hashtag #Chavtastic.

Rex

Catherine a échangé son temps sur Corrie avec de nouveaux drames graveleux[/caption]

Rex

Catherine est devenue une favorite de la maison dans Coronation Street[/caption]

Nous avons tous ces clips Catherine – bien que nous ne soyons pas sûrs que ce look soit prêt à revenir à la mode pour le moment.

Depuis son passage à Corrie, Catherine est devenue une favorite de la maison grâce à son passage sur Strictly, et elle sera bientôt à la tête d’un nouveau concours sur Cooking With The Stars.





Son récent retour à l’action dramatique a été terni lorsque le thriller d’ITV Viewpoint a été abandonné après que des allégations contre sa co-vedette Noel Clarke ont été révélées.

De plus, la série a ruiné une proposition de retour à Coronation Street – Catherine révélant qu’elle était censée revenir pour soutenir sa sœur Leanne pendant la maladie de son fils Oliver.

«C’était tellement malheureux que j’avais déjà signé pour faire Viewpoint et les dates, nous n’avons tout simplement pas pu le faire fonctionner.»





Elle a expliqué à Espion numérique: «En tant que fan de Corrie, j’avais l’impression de laisser tomber les gens! Parce que je – je ne suis vraiment pas une de ces actrices qui diront «non, j’en ai fini avec Corrie, je n’y retournerai pas».

«J’avais l’impression qu’ils m’avaient présenté ce scénario et je me disais ‘oh mon Dieu ouais bien sûr qu’elle serait là, c’est sa sœur’, et j’étais vraiment vraiment dégoûté que nous ne pouvions pas le faire fonctionner.