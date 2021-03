Catherine Tyldesley admet qu’elle aime les trempettes maigres parce qu’elle se sent «  si libre  »

Catherine Tyldesley a admis qu’elle adore se baigner maigre parce que cela lui fait se sentir « si libre ».

L’ancienne star de Coronation Street, âgée de 37 ans, qui a joué dans l’émission ITV jusqu’en 2018, a récemment réfléchi à se déshabiller pour nager pendant que c’était calme.

La star a parlé de son passe-temps préféré en parlant à Russell Kane sur son podcast Boys Don’t Cry.

Tout en discutant du sujet de l’insouciance, Catherine a déclaré dans l’émission: «Je suis devenue maigre il n’y a pas si longtemps, mais c’était mort à l’époque, c’était vraiment, vraiment calme.

«Il n’y a rien de tel qu’un bain maigre, c’est super. Vous vous sentez si libre. Seins de maman flottants gratuits, toute la journée. «







(Image: Catherine Tyldesley / Instagram)



Alors que Catherine serait ouverte à des trempages plus maigres si elle n’avait pas été aussi reconnaissable par le public, elle n’avait pas non plus exclu plus d’activité à l’avenir.

Lorsqu’on lui a demandé si elle le referait, elle a répondu: «Je pense que je le ferais. C’est une chose tout à fait naturelle. C’est adorable. »

Catherine, mariée à Tom Pitfield depuis 2016, discutait avec Russell et le musicien Jelani pour savoir si les hommes sont plus téméraires que les femmes dans le podcast.





Des querelles secrètes et des scandales sexy aux plus grands titres du showbiz – nous servons une dose quotidienne de potins. Découvrez toutes vos célébrités préférées grâce à notre newsletter quotidienne livrée directement dans votre boîte de réception gratuitement. Vous pouvez vous inscrire ici.

Le trio a abordé toutes sortes de sujets, y compris l’idée de courir nu dans un champ.

Ailleurs dans leur discussion, Russell a demandé à Catherine si elle aurait une aventure de vacances sans utiliser de contraception.

L’actrice a répondu: «Si vous aviez demandé au plus jeune moi, je suis une personne complètement différente de ce que j’étais quand j’étais, par exemple, à l’école d’art dramatique. C’étaient des périodes très ouvertes.

Catherine est devenue célèbre lorsqu’elle a joué le rôle d’Eva Price sur les pavés de Corrie.







(Image: aunticath17 / Instagram)









(Image: ITV)



Un an après avoir quitté la série, elle a joué dans Strictly Come Dancing.

La récente interview de Catherine avec Russell est intervenue quelques mois seulement après que la star de Corrie a déclaré qu’elle serait ouverte à revenir au feuilleton « si l’occasion se présentait ».

En décembre, l’actrice a déclaré à Steph McGovern qu’elle était actuellement heureuse de poursuivre différents projets et de se tenir occupée au travail, mais qu’elle n’exclurait pas de revenir à l’émission ITV.

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 3303