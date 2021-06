Catherine Tate fera son premier grand spectacle de comédie en six ans après avoir signé avec Netflix

ÊTRE hors des projecteurs ne semble pas l’avoir épargnée, mais maintenant, Catherine Tate est sur le point de faire son retour.

Le comédien et acteur, connu pour avoir joué une écolière boudeuse dans la série comique de la BBC The Catherine Tate Show, suit l’exemple de Ricky Gervais et s’inscrit avec Netflix.

Catherine Tate fait son retour avec sa nouvelle série comique Hard Cell[/caption]

La comédienne est connue pour son rôle de Lauren dans The Catherine Tate Show[/caption]

Six ans après sa dernière grande série télévisée, elle a créé, réalisé et jouera dans une nouvelle comédie dramatique intitulée Hard Cell, qui se déroule dans une prison pour femmes appelée HMP Woldsley.

Un initié de la télévision a déclaré : « Catherine est l’une des comédiennes les plus appréciées du pays.

« Le fait qu’elle soit restée discrète pendant si longtemps a fait l’objet de nombreuses spéculations, d’autant plus qu’elle était l’une des stars les plus en vue des années 2000.

« Mais avec la nouvelle série, elle est sur le point de faire un retour spectaculaire. »

Cela fait six ans depuis sa dernière grande série télévisée[/caption]

Hard Cell voit une équipe de documentaires suivre les détenus et le personnel de la prison, avec de nombreux personnages interprétés par Catherine elle-même.

Comme Netflix a annoncé l’émission hier, Catherine a simplement dit : « Excitant, n’est-ce pas ? »

L’année dernière, Catherine a repris son rôle de Lauren pour Big Night In de la BBC – l’une des dernières fois où elle était sur nos écrans de télévision.

Je me demande si Lauren fera une apparition au sein du HMP Woldsley. . .

Catherine a réalisé et joue dans Hard Cell, qui se déroule dans une prison pour femmes appelée HMP Woldlsey[/caption]

Je ne peux pas prendre de Maura

Maura Higgins de LOVE Island, qui vient de commencer à sortir avec Strictly Hunk Giovanni Pernice, a un peu mal à la selle.

Lors du tournage de la nouvelle émission d’ITV On Yer Bike à West York, elle a dû descendre de cheval et, de façon suspecte, a été vue pour la dernière fois à un arrêt de bus.

Maura Higgins avait l’air un peu mal à la selle dans l’émission ITV On Yer Bike[/caption]

Dans le programme, qui fait partie de la série de spectacles Soccer Aid cet automne, les stars apprennent de la légende du cyclisme Sir Bradley Wiggins.

Maura est accompagnée de Sair Khan de Corrie, de l’acteur et présentateur Barney Walsh, d’Alex Beresford de GMB, de Rebecca Sarker d’Emmerdale, de la comédienne Zoe Lyons, du champion Strictly Joe McFadden et du chanteur et ex-star de Corrie Keith Duffy.

La nouvelle série fait partie de la série Soccer Aid[/caption]

L’acteur et présentateur Barney Walsh participe[/caption]

Le champion strict Joe McFadden essaie également[/caption]

Idris : Mes crises de colère avec ma femme

La star de LUTHER, Idris Elba, admet qu’il est tellement en colère à la maison qu’il a dit à sa femme Sabrina de le quitter.

La star de télévision et de cinéma fait la confession franche dans leur nouvelle série de podcasts, Coupledom, où il admet que des arguments explosifs les ont presque conduits à se séparer.

Idris Elba dit qu’il est tellement en colère à la maison qu’il a dit à sa femme Sabrina de le quitter[/caption]

Idris a déclaré: «Sabrina et moi, au début de notre relation, j’étais très stressé, alors j’ai eu ces crises de colère massives qui étaient comme des explosions. Elle m’a dit : ‘Qui es-tu ?’

« J’étais toujours le premier à dire : ‘Hé, si tu n’es pas content, pars. Bouge toi’. C’était un peu comme un instinct masculin.

« Sabrina et moi avons toutes les deux une forte personnalité et c’est généralement Sabrina qui dit:« Écoutez, je ne veux pas me battre ». Je me suis amélioré récemment mais quand je le fais, je ne reçois rien en retour. Quand elle le fait, je dis ‘Merci’.

Ravi de savoir que les célébrités ont les mêmes bustes flamboyants que le reste d’entre nous.

bizbit Une NOUVELLE série numérique originale de Channel 4, Adrenaline Addicts, se penche sur les sports les plus extrêmes du Royaume-Uni, notamment le base jump, la boxe à mains nues et le saut de falaise. L’animateur George King-Thompson a fait l’actualité en 2019 lorsqu’il a grimpé The Shard sans cordes.

Max a des conseils pour Hancock

La star d’EASTENERS, Jake Wood, a dit à Matt Hancock de ne pas s’inquiéter après que le député ait été surpris en train de tricher devant la caméra – tout comme son personnage d’Albert Square, Max Branning.

Marié Hancock a démissionné de son poste de secrétaire à la Santé après que The Sun a publié une vidéo de lui embrassant et câlinant l’ancienne lobbyiste Gina Coladangelo en violation des restrictions sur les coronavirus.

Jake Wood d’EastEnders a donné à Matt Hancock quelques conseils après avoir été surpris en train d’avoir une liaison[/caption]





Max, quant à lui, a été filmé en train d’avoir une liaison avec la petite amie de son fils, Stacey Slater, dans un célèbre épisode de Noël en 2017.

Interrogé sur talkRadio sur les conseils que Max donnerait à Hancock, il a répondu: «Crackez, continuez, continuez. Ne t’en fais pas, tout ira bien à la fin.

« Max était l’un de ces personnages qui ont toujours fait la mauvaise chose, mais il a toujours pensé que tout se passerait bien et cela n’a jamais été le cas. »