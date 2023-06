Catherine Tate a l’air sensationnelle dans la première image de la nouvelle comédie de la BBC

CATHERINE Tate a l’air sensationnelle dans une première image pour sa toute nouvelle comédie de la BBC.

La comédienne bien-aimée, 53 ans, est aux antipodes de son personnage emblématique de Laura Cooper pour sa nouvelle émission de la BBC.

Getty

Bbc

Catherine deviendra membre de la famille royale – fictive – en jouant une figure de proue controversée dans La reine d’Oz.

Une image de premier regard publiée par le Beeb donne aux fans un aperçu de ce à quoi s’attendre du personnage de Tate.

La princesse Georgiana est une fêtarde perturbatrice et un désastre de relations publiques pour la monarchie, ce qui laisse le reste de sa famille au visage rouge.

Mais après un incident dans l’exercice de ses fonctions royales, le temps des princesses est enfin écoulé.

Son père, le roi, prend la décision sans précédent d’abdiquer son trône australien en faveur de sa fille.

On espère que lui donner une vraie responsabilité sera enfin la fabrication d’elle.

Cependant, si ce n’est pas le cas, elle est au moins tenue à 10 000 milles de Londres et de la presse britannique.

Le tournage de la toute nouvelle série de six épisodes a eu lieu l’année dernière en Australie.

Parlant précédemment de la série, Jon Petrie, directeur de BBC Comedy, a déclaré : « Il est temps de dérouler le tapis rouge. Et raccrochez la guirlande.

«Nous sommes ravis que Catherine Tate, lauréate de plusieurs prix, revienne faire une autre comédie pour la BBC.

« Son travail a été apprécié par des millions de personnes au fil des ans et nous sommes impatients de travailler avec elle sur un autre succès pour nous. »

Queen of Oz commence le vendredi 16e Juin à 21h30 sur BBC One et BBC iPlayer.

Bbc