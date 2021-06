Catherine Serou, Américaine étudiant en Russie, retrouvée morte après avoir envoyé un message inquiétant

On ne savait pas pourquoi Catherine Serou était montée dans une voiture inconnue avant de disparaître le soir du 15 juin. Dans des entretiens avec NPR et le Daily Beast, sa mère a supposé qu’elle était peut-être montée dans une voiture qui passait au lieu d’un Uber qu’elle avait appelé. Beccy Serou a déclaré que Catherine s’était rendue dans un salon ou une clinique plus tôt dans la journée, et elle a appelé plus tard et a déclaré que son paiement n’avait pas été effectué, l’incitant à se précipiter avant la fermeture de l’entreprise.