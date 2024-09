Catherine retrouve ses fonctions royales pour la première fois depuis la fin de son traitement contre le cancer | Catherine, princesse de Galles

La princesse de Galles apparaît pour la première fois dans le registre officiel des événements royaux depuis la fin de son traitement contre le cancer.

Catherine a été présentée dans la circulaire de la Cour après avoir tenu une réunion au château de Windsor sur un sujet que ses assistants ont décrit dans le passé comme le travail de sa vie : le développement des premières années des enfants.

Mardi, elle a été rejointe par son équipe de maison et le personnel du Royal Foundation Centre for Early Childhood, l’organisation qu’elle a créée pour promouvoir cette cause et mener des recherches. C’est seulement la troisième fois qu’elle est mentionnée dans le compte rendu officiel des engagements royaux depuis le début de ses problèmes de santé au début de l’année.

La circulaire de la Cour stipulait : « La princesse de Galles, co-patronne de la Fondation royale du prince et de la princesse de Galles, a tenu cet après-midi une réunion sur les premières années au château de Windsor. »

La réunion a probablement porté sur la campagne Shaping Us de la princesse, lancée l’année dernière par le centre dans le but de mettre en valeur les années de formation de la vie d’un enfant.

Catherine a récemment annoncé la fin de son traitement de chimiothérapie en vidéo avec sa famille, et a déclaré que son objectif était de « faire ce que je peux pour rester sans cancer ».

La princesse recevait une chimiothérapie pour une forme de cancer non divulguée depuis février, le roi Charles ayant commencé ses soins contre le cancer plus tôt ce mois-là après son diagnostic après un traitement pour une hypertrophie de la prostate.

Pendant qu’elle recevait son traitement, Catherine avait effectué quelques démarches en coulisses, rencontrant son personnel et des représentants du centre, mais ces démarches n’avaient pas été officiellement enregistrées.

Elle a assisté au défilé d’anniversaire du roi, également connu sous le nom de trooping the colour, en juin et le mois suivant, elle a remis le trophée gagnant de la finale masculine de Wimbledon à Carlos Alcaraz, les deux événements étant présentés dans la circulaire de la Cour.

Le prince de Galles a également été nommé dans le procès-verbal officiel de mardi, après avoir visité le 22e régiment du Special Air Service à Credenhill, dans le Herefordshire.