Catherine, princesse de Galles, hospitalisée après une opération abdominale

LONDRES — Catherine, princesse de Galles et épouse du futur roi britannique, a subi mercredi une opération abdominale « réussie » dans un hôpital privé de Londres, et le roi Charles III devait subir une opération de la prostate la semaine prochaine, ont révélé les palais royaux britanniques dans un communiqué inhabituel. des annonces sanitaires consécutives qui ont pris le pays par surprise.

Catherine, 42 ans, qui a posé pour des séances de photos impeccables quelques heures après son accouchement, resterait hospitalisée jusqu’à deux semaines, a déclaré le palais de Kensington, et ne reprendrait probablement pas ses fonctions officielles avant avril. Le palais n’a pas fourni de détails supplémentaires sur la procédure effectuée, se contentant de dire qu’elle était « planifiée » et que le problème était « non cancéreux ».

Peu de temps après, le palais de Buckingham a annoncé que Charles, 75 ans, subirait la semaine prochaine une « procédure corrective » pour une hypertrophie de la prostate et reporterait ses engagements publics « pour une courte période de récupération ».

Les palais sont généralement discrets sur la santé de la famille royale et la déclaration du palais de Kensington était largement conforme à cette coutume. La princesse de Galles « apprécie l’intérêt que cette déclaration va susciter. Elle espère que le public comprendra son désir de maintenir autant de normalité que possible pour ses enfants ; et son souhait que ses informations médicales personnelles restent privées », a déclaré le palais de Kensington, ajoutant qu’il ne fournirait des mises à jour sur ses progrès que « lorsqu’il y aurait de nouvelles informations importantes à partager ».

Le palais de Buckingham semblait cependant conscient que deux annonces sanitaires en une journée étaient extraordinaires. Un porte-parole, s’exprimant sous couvert d’anonymat conformément au protocole, a déclaré que la procédure du roi avait été divulguée en prévision des questions sur les raisons pour lesquelles il annulait les événements avec des dignitaires étrangers et des représentants du gouvernement qui étaient prévus plus tard cette semaine dans son domaine de Dumfries House. en Ecosse.

Le porte-parole a également noté que le roi souhaitait profiter de ce moment pour encourager d’autres hommes susceptibles de présenter des symptômes à se faire examiner.

Le palais a renvoyé les journalistes aux informations du National Health Service britannique concernant hypertrophie bénigne de la prostatequi note qu’il est courant chez les hommes de plus de 50 ans, ne constitue généralement pas une menace sérieuse pour la santé et peut affecter la miction.

En Grande-Bretagne, les hommes de plus de 50 ans ne font pas systématiquement l’objet d’un dépistage du cancer de la prostate en vérifiant leur taux d’antigène spécifique de la prostate, ou taux de PSA, comme cela est courant aux États-Unis. le NHS a conclu que les tests PSA produisent trop de faux positifs et de biopsies et interventions chirurgicales inutiles. Au lieu de cela, le NHS s’appuie sur des examens physiques et, si indiqué, une IRM.

Les correspondants royaux obtiennent rarement beaucoup de détails sur l’état de santé.

Lorsque la reine Elizabeth II est décédée en septembre 2022 à l’âge de 96 ans, la cause officielle était décrite comme la « vieillesse », selon son acte de décès. Avant sa mort, le palais avait souligné que la monarque souffrait de problèmes de « mobilité » pour expliquer son utilisation d’une canne et son emploi du temps réduit.

Le mari de la reine, le prince Philip, est également décédé de « vieillesse » à 99 ans. Le palais a fait état de plusieurs des précédentes visites à l’hôpital du prince – une infection de la vessie en 2012 ; chirurgie abdominale exploratoire en 2013 ; et arthroplastie de la hanche en 2018.

Un mois avant sa mort en avril 2021, Philip a subi « une procédure réussie pour sa maladie cardiaque existante », avait alors indiqué le palais.

Lorsque le prince Charles de l’époque a été testé positif au coronavirus en 2020, le palais a publié une déclaration alors qu’il était en isolement. Cependant, le public n’a appris que son fils William avait également souffert de covid que six mois après les faits – et seulement parce que les journalistes royaux l’ont découvert.

La durée du séjour hospitalier prévu de Catherine a soulevé des questions mercredi. La durée moyenne globale du séjour dans un hôpital du NHS était de 8,3 jours en 2022, tandis que la durée du séjour pour les admissions électives était de 5,1 jours.

Mais dans l’imaginaire du public, Catherine n’a jamais été considérée comme moyenne en matière de problèmes médicaux. Elle est connue pour traiter l’accouchement comme une procédure ambulatoire et quitter l’hôpital parfaitement coiffée.

Catherine a été vue pour la dernière fois en public le jour de Noël avec sa famille, assistant aux services religieux près du domaine royal de Sandringham.