Catherine, princesse de Galles, fait une petite erreur en jouant au tennis avec Roger Federer sur le court de Wimbledon : regardez

Elle a la touche royale, ou topspin ! Catherine, la princesse de Galles, a fait sortir la légende du tennis Roger Federer de sa retraite pour une occasion spéciale sur les célèbres courts en gazon de Wimbledon.

Kate Middleton et Federer ont été rejoints par les ramasseurs de balles de Wimbledon avant le tournoi du Grand Chelem qui débute la semaine prochaine.

Middleton a pris ses fonctions de ballerine tandis que Federer servait à la ligne de fond, apprenant à donner le ballon à l’athlète suisse. Lorsque le ballon a été renvoyé, Middleton l’a attrapé sans le laisser rebondir.

Bien que Middleton ait été félicitée pour sa « bonne prise », Federer a rapidement rappelé à tout le monde pourquoi il était le champion masculin de tous les temps du tournoi avec huit titres en simple. « Es-tu autorisé à faire ça ? » il a effrontément demandé à la ballerine Mollie de la prise sans rebond de Middleton.

« Oh ouais, as-tu le droit de faire ça ? » demanda la princesse.

« En Australie, ils l’attraperaient, mais à Wimbledon, ils ne le font pas », a déclaré Federer, notant la différence entre l’Open d’Australie et Wimbledon.

« Ah, d’accord », a déclaré Middleton, alors que Mollie expliquait qu’une partie de leur responsabilité en tant que filles et garçons de balle était de permettre à la balle de rebondir avant de la récupérer.

Lorsque les deux rôles ont changé de rôle, Middleton a plaisanté avec Federer : « Tout conseil sur mon service en même temps serait très utile. »

« Le service a fière allure », a répondu le 20 fois champion du Grand Chelem.

Les deux ont également joué un peu en double mixte – sur des équipes adverses. Middleton et Federer se sont ralliés, avant que Middleton ne frappe un point gagnant qui a frappé la ligne.

« Je pense que c’était sur la ligne », a ri Federer, légèrement choqué. « Incroyable. »

Enfilant leur blanc de Wimbledon, Middleton et Federer ont également relevé un défi sur les courts en gazon – pour exécuter le changement de balle – qui consiste à faire rouler la balle de tennis sur le court d’une personne à l’autre en ligne droite.

Ils se sont également entraînés à l’intérieur sur des terrains durs avec les garçons et les filles qui travailleraient au tournoi.

« Avec la discipline et tout ce que vous avez appris ici, vous pourrez l’intégrer à tant d’autres aspects de votre vie. Des choses comme la confiance. Et comme vous le dites… ce sentiment de fierté étant sur l’un des courts, en fait, est un si grand moment. Donc, c’est [a] bon choix », a déclaré Middleton à quelques chanceux garçons et filles de balle.

« Pour voir l’entraînement, le dévouement et le temps consacré à l’entraînement et s’assurer que ce genre de choses se passe bien le jour, pour les champions qui jouent à Wimbledon », a ensuite fait signe Middleton à Federer, parmi un plus grand groupe de les enfants, « C’est incroyable de le voir dans les coulisses, alors merci. J’ai vraiment apprécié. »

Wimbledon commence le 3 juillet à Londres.