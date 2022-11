Catherine Ommanney affirme avoir eu une liaison présumée avec le prince Harry – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : SplashNews/Tim Rooke/Shutterstock

Catherine Ommanney peut avoir une prétention encore plus grande à la gloire que son ancien concert sur Les vraies femmes au foyer de Washington DC! La star de télé-réalité, aujourd’hui âgée de 50 ans, a détaillé d’anciennes rencontres présumées avec Prince-Harrymaintenant âgé de 38 ans, dans de nouveaux commentaires étonnants à Le soleil. «Nous avions des amis communs dans le secteur immobilier et il s’est présenté», a-t-elle déclaré dans l’interview publiée le 26 novembre. «Harry portait un chapeau de style australien qui m’a fait rire, alors je lui ai demandé:« Quoi est-ce que tu as l’air d’un connard là-dedans ? Je ne pense pas qu’il était habitué à ce que les gens prennent le mickey, et une fois que nous avons commencé à parler, c’était comme s’il n’y avait personne d’autre dans la pièce.

Catherine affirme qu’elle avait 34 ans à l’époque et Harry en avait 21. Selon l’alun du réseau Bravo, ils se sont rencontrés au Art Bar de Londres en mai 2006. HollywoodLa Vie contacté les représentants pour commentaires, mais n’avait pas reçu de réponse au moment de la publication. Catherine aurait dit au point de vente qu’elle ouvrait parce qu’elle ne croyait pas que les rencontres feraient partie de ses mémoires à paraître, intitulés De rechange. “Je doute que je sois dans le livre de Harry, car un prince ne peut pas s’enfuir avec une mère de deux enfants de 34 ans”, a-t-elle déclaré. “Ce n’est tout simplement pas la chose faite.”

La bombe blonde a également dit qu’ils étaient allés chez un copain, et Harry lui avait fait un sandwich au bacon, après quoi ils “s’étaient battus”. “Nous avons commencé à nous battre et je pense que nous luttions pendant environ 15 minutes lorsque je lui ai dit que je devais rentrer chez moi”, a-t-elle déclaré. “C’est alors qu’il m’a soulevé par la taille du sol et m’a maintenu contre le mur. Il m’a donné le baiser le plus incroyable et le plus passionné que j’aie jamais eu de ma vie.

Catherine a également affirmé que l’attraction était réelle. “Sans être arrogante, je pense que nous nous aimions tous les deux même s’il était beaucoup trop jeune pour moi”, a-t-elle déclaré au point de vente. “S’il n’était pas royal et qu’il avait peut-être 10 ans de plus, il serait mon homme parfait.” “Homme”, cependant, est apparemment un terme relatif – Catherine a également dit qu’elle surnommait le Prince “Baby” parce qu’il aimait les sucettes.

Harry s’est marié Meghan Markle41 ans, en mai 2018. Le duc et la duchesse de Sussex ont maintenant deux enfants, Archie3 et Lilibet1. Catherine était mariée au photographe Charles Ommanney de 2008 à 2010.