Catherine O’Hara vient d’accepter son Golden Globe en tenant un Martini

Moira Rose serait si fière!

Ruisseau Schitt Star Catherine O’Hara a remporté le prix de la meilleure actrice dans une comédie ou une comédie musicale aux Golden Globes 2021. Et, croyez-le ou non, c’était sa toute première victoire aux Globes pour son tour emblématique en tant que matriarche de la famille Rose dans la série télévisée Pop bien-aimée.

Et, bien sûr, elle a prononcé son discours de remerciement avec un martini à la main.

« Merci merci! » O’Hara a jailli en acceptant virtuellement ses récompenses, avant de dire qu’elle était « heureusement et sérieusement redevable » à son mari et son fils à l’écran, Eugène et Daniel Levy, qui a créé Ruisseau Schitt.

« Dès le premier jour, ils m’ont traité comme si quelque chose comme ça pouvait arriver! » elle a dit. « Ils ont créé une belle histoire d’amour en famille inspirante, drôle et dans laquelle ils m’ont laissé porter une centaine de perruques et parler comme un extraterrestre. De la première lecture où personne n’a eu à faire semblant de rire jusqu’au dernier jour de tournage où tout le monde, sauf moi, ont dû retenir leurs larmes. C’est une expérience qui me restera à jamais chère et je suis fière de faire partie de leur famille. «