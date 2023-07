Catherine de Love Island rompt le silence sur la séparation d’Elom en disant que « notre relation avait des trous »

La star de LOVE Island, Catherine Agbaje, a parlé de sa séparation d’Elom Ahlijah-Wilson.

Cela vient après que The Sun ait révélé qu’ils se sont séparés quelques jours après avoir été largués de la villa.

Elom a attiré l’attention de Catherine pendant Casa Amor et elle a décidé de le ramener à la villa principale – ce qui a dévasté Scott xx.

Le couple a été largué de l’île le jour 38 et depuis son retour au Royaume-Uni, les choses n’ont plus été les mêmes – et ont décidé de mettre fin à leur romance.

S’adressant au magazine New, Catherine a déclaré: « Moi et Elom, nous nous entendons bien.

«Mais nous étions déjà en train de passer en revue les commentaires explosifs et de gérer cela.

« Donc, notre relation avait déjà des trous, mais très tôt, nous avons décidé que nous allions être amis. »

La semaine dernière, un initié nous a dit: « Le couple a eu du mal à le faire fonctionner dans le monde réel et s’est à peine vu depuis la fin de l’émission.

« Ils ont fait semblant pendant qu’ils faisaient le circuit des podcasts, mais tout le monde savait que c’était fini avant même que ça ne commence vraiment.

« La sœur de Catherine n’a pas caché ses sentiments envers Elom, il n’est donc pas surprenant qu’elle ait tout de suite refroidi les choses. »

Catherine est entrée dans la villa en tant qu’insulaire OG et s’est associée à Andre Furtado.

La beauté a immédiatement aimé Zachariah Noble, mais leur romance s’est éteinte après quelques jours et il est passé à autre chose avec Molly Marsh.

Elle est ensuite retournée avec André, mais il a été largué de l’île.

Scott est alors entré dans la villa et a précisé qu’elle était la fille pour lui.

Cependant, elle avait des doutes à Casa Amor et a décidé de faire connaissance avec Elom, tandis que Scott est resté fidèle.

