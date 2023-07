Catherine de Love Island claque l’émission et insiste sur le fait qu’elle n’intimidait pas Scott malgré plus de 1 000 plaintes de l’Ofcom

Catherine Agbaje de LOVE Island a critiqué l’émission et a insisté sur le fait qu’elle n’intimidait pas Scott van der Sluis malgré plus de 1 000 plaintes de l’Ofcom.

Le jeune homme de 22 ans a été l’un des derniers à être largué de l’île.

Twitter

Catherine Agbaje s’est ouverte sur ce qui s’est passé lors de la soirée cinéma[/caption] Érotème

Catherine s’est disputée avec Scott pendant la soirée cinéma[/caption] Érotème

Les fans de Love Island ont accusé les Islanders[/caption]

Comme les téléspectateurs le savent, Catherine a récemment été impliquée dans de nombreux drames avec Scott après avoir ramené Elom Ahlijah-Wilson de Casa Amor.

Les choses ont empiré dix fois lorsque Movie Night est arrivé et Scott s’est défendu après avoir montré un clip de lui disant qu’il tournerait la tête à Casa Amor.

Cela a provoqué une dispute enflammée entre Scott et Catherine, et Leah a également pris la parole pour défendre son amie et a fini par dire qu’aucune des filles de Casa Amor ne voulait de lui.

Cela a laissé les fans de Love Island dire qu’ils voulaient «appeler Ofcom» alors qu’ils accusaient les insulaires d’intimider Scott.

Cependant, Catherine a déclaré que ce qui était vu sur nos écrans n’était pas ce qui s’était réellement passé.

Catherine a déclaré au podcast On Demand Entertainment: «Il n’y a pas de contexte dans ces situations. Les gens qui regardent ne savent pas d’où ça vient réellement… »

Elle a expliqué qu’avant la soirée cinéma, les filles et les garçons de la Casa avaient déclaré que Scott aurait craqué si Gabby Jeffery n’avait pas choisi Sammy Root.

Elle a poursuivi: «En ce qui concerne Movie Night, il y avait beaucoup de choses qui ont été supprimées.

« C’est Amber qui a commencé. Amber a en fait dit, c’est elle qui est venue avec ces commentaires, vous savez, c’est elle qui a commencé. Nous étions comme ‘hmm d’accord’… et puis les garçons viennent vers nous ‘qu’est-ce qu’elle a dit?’

« Leah était comme si ce n’était pas à moi de le dire… C’est ce que Leah a essayé. Elle ne voulait pas dire ce commentaire, elle était comme ‘ce n’est pas à moi de le dire’.

«Les garçons sont des garçons, ils sont en train de se liquider, ils deviennent très aggy, très peu importe.

« Scott ne parle pas, il parle un peu, mais il ne parle pas trop… »

Ensuite, les insulaires ont tous commencé à se dire des mots et Catherine a expliqué qu’elle était vraiment hors de moi.

Ils ont ensuite essayé de lui parler, mais elle a dit que cela n’avait pas été vu sur nos écrans.

Catherine a ensuite expliqué qu’elle parlait en fait à Mitch Taylor, 26 ans, parce qu’il se moquait de son bonnet pendant la rangée – mais l’émission donnait l’impression qu’elle parlait à Scott dans l’explosion.

Parlant de la vive dispute, Catherine a expliqué: «Ils viennent maintenant vers moi, mais encore une fois, vous ne voyez pas qu’ils me demandent ce qui a été dit et Mitch était ennuyeux…

« En fait, je parlais à Mitch. Zoomer sur mon visage et ne pas montrer le plein comme à qui je parlais et quoi non.

« Mitch était comme ‘tu es triste pour un bonnet, tu es triste pour un bonnet’ et je détestais ça parce que le bonnet est un truc de fille noire… »

« Il était comme » par-dessus un bonnet « et Whitney était comme » pas le bonnet « parce qu’il est évident qu’il ne m’a pas emballé de bonnet aussi.

« Alors il prenait la pisse de la situation, ça m’a mis en colère.

« J’ai riposté et j’étais comme non – ce qui a été dit .. parce que personne ne disait ce qu’Amber avait dit.

« J’étais comme oui, il a dit parce que personne ne voulait de lui à Casa et je ne parlais pas à Scott, je parlais à Mitch parce qu’ils me demandaient ce qui s’était dit. »

Le Sun a contacté ITV pour un commentaire.

Plus de 1 000 personnes se sont plaintes à l’Ofcom de la rangée explosive de Movie Night de Love Island et du retour de Molly Marsh.

Il y a eu un total de 466 plaintes concernant l’autorisation de retour de l’artiste de théâtre dans la villa après avoir été largué, ainsi que 957 plaintes concernant l’épisode Movie Night du 9 juillet.

Un porte-parole de l’Ofcom a déclaré : « Love Island, 9 juillet 2023, 957 plaintes : la majorité des plaintes concernaient des brimades présumées envers Scott de la part des autres insulaires.

«Love Island, 30 juin 2023, 92 plaintes: plaintes concernant la réintroduction de la candidate Molly Marsh à Casa Amor après avoir été éliminée du programme la semaine précédente.

« Cela est apparu dans le rapport de la semaine dernière et le nombre total de plaintes à ce sujet est maintenant de 466. »

Les fans avaient menacé de signaler l’émission au régulateur de la télévision après avoir affirmé que les filles « intimidaient » Scott.

Rex