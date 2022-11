Catherine Cortez Masto bat Adam Laxalt

La sénatrice Catherine Cortez Masto, D-Nev., A remporté sa candidature à la réélection contre l’ancien procureur général de l’État Adam Laxalt, défendant un siège d’État oscillant pour les démocrates, a projeté NBC News.

La victoire est un coup de pouce pour le Parti démocrate dans sa tentative de contrôler le Sénat, car le Nevada représentait l’une des meilleures chances du GOP de décrocher un siège. La course du Nevada a été l’un des derniers concours résolus du Sénat américain: la Géorgie organisera un second tour des élections le 6 décembre entre le sénateur démocrate Raphael Warnock et le républicain Herschel Walker.

Cortez Masto représente le Nevada au Sénat américain depuis 2017, la première Latina élue à la chambre. L’ancien procureur général de l’État a remplacé feu le sénateur Harry Reid, qui a occupé le siège de 1987 à 2017.

Le démocrate du Nevada fait campagne sur une réforme globale de l’immigration et droit à l’avortement. Elle a averti que les républicains du Sénat essaieraient de faire pression pour une interdiction totale de l’avortement si Laxalt, qui était soutenu par l’ancien président Donald Trump, était élu.

Cortez Masto aussi vanté les politiques les plus populaires de l’administration Biden, y compris la loi sur la réduction de l’inflation, qui, selon elle, réduira les coûts et rendra les soins de santé plus abordables.

Cortez Masto a servi deux mandats en tant que procureur général du Nevada de 2007 à 2015.