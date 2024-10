Catherine Bonds Moore, candidate au conseil scolaire du comté de Cabarrus, répond à nos questions

Pour aider à informer les électeurs lors de l’élection du 5 novembre 2024, ce questionnaire destiné aux candidats peut être republié par les publications locales de Caroline du Nord sans aucun frais. Veuillez considérer s’abonner à The Charlotte Observer pour aider à rendre cette couverture possible.

Nom: Catherine BondsMoore

Date de naissance : 4 octobre 1959

Site Web de la campagne ou page de médias sociaux : CatherineBondsMoore.com

Éducation: Diplômé des écoles du comté de Cabarrus. État des Appalaches avec un baccalauréat en éducation, mathématiques de la maternelle à la 9e année et une maîtrise en formation de conseillers. MA en administration scolaire de l’UNC-Charlotte

Avez-vous déjà été candidat à une élection ?

Oui, j’ai déjà été candidat au conseil scolaire du comté de Cabarrus.

Veuillez énumérer vos points forts en matière d’engagement civique.

Séparé du groupe de travail 2021 des écoles du comté de Cabarrus dans le but de ramener nos enfants à l’école en toute sécurité après Covid. Membre à vie de l’église presbytérienne Poplar Tent et a fait partie de l’équipe de direction pendant 6 ans. J’ai été impliqué dans la politique locale et j’ai voté à chaque élection.

Quels sont les problèmes les plus importants dans les écoles du comté de Cabarrus aujourd’hui et comment les aborderiez-vous ?

Le recrutement d’enseignants qualifiés est une priorité absolue. Enseigner est un travail difficile qui demande de longues heures et nos enseignants doivent être traités comme des professionnels. Le respect commence au plus haut niveau, avec les membres du conseil d’administration et le surintendant. Nous devons nous assurer de sélectionner des dirigeants forts et de travailler en équipe pour garder les meilleurs enseignants. Je défendrai toujours les enseignants et l’éducation au niveau de l’État.

Quelles sont vos idées pour améliorer le rendement des élèves s’ils sont élus au conseil scolaire ?

Nous devons pouvoir faire confiance à nos dirigeants et à nos enseignants pour savoir ce qui est le mieux pour nos élèves. Je soutiendrai les programmes qui se sont révélés efficaces en classe.

Que pensez-vous du plan de redécoupage du système scolaire approuvé en début d’année ? Et si quelque chose auriez-vous fait différemment ?

Depuis 35 ans que nous travaillons dans le système CCS, nous venons de déplacer les enfants au fur et à mesure de la construction de nouvelles écoles et il était temps d’élaborer un plan de redécoupage à l’échelle du comté. Nous devions rapprocher les familles de leur école d’origine et j’espère qu’elles ne seront plus déplacées. Je n’aurais pas accepté de fermer l’école primaire de Beverly Hills.

Quel est votre plan pour combler l’écart de réussite dans le comté de Cabarrus ?

J’écouterai attentivement le surintendant et les autres chefs de cabinet pendant qu’ils nous fourniront des rapports de données sur les progrès de nos enfants. Je soutiendrai certainement tout ce qui est nécessaire pour aider nos étudiants à progresser sur le plan académique.

Quel rôle, le cas échéant, votre affiliation politique jouerait-elle dans votre processus décisionnel pour le district scolaire ?

Je baserai mes décisions sur ce qui est le mieux pour nos enfants.

Qu’est-ce qui vous différencie de vos adversaires et fait de vous le meilleur choix lors du scrutin de novembre ?

J’ai consacré toute ma carrière à défendre les enfants. J’ai 35 ans d’expérience dans l’éducation en tant qu’enseignant et conseiller scolaire, ce qui serait très précieux en tant que membre du conseil d’administration. J’ai maintenant lancé ma propre entreprise, Moore Advocacy for Children, à Concord pour aider les parents à défendre la cause de leurs enfants ayant des difficultés d’apprentissage. J’ai été président de l’équipe d’amélioration scolaire pendant dix ans et je comprends la différence entre le financement fédéral, étatique et local.