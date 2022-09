NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le roi Charles III, le prince Anne et les princes Andrew et Edward ont escorté lundi le cercueil du monarque le plus ancien de Grande-Bretagne, la reine Elizabeth II, du palais de Holyroodhouse à la cathédrale Saint-Giles. Ses enfants royaux ont également organisé un service commémoratif à leur arrivée à l’église, selon la BBC. La reine’s cercueil restera dans la cathédrale jusqu’à mardi.

Environ 20 000 personnes se sont rassemblées pour rendre hommage au défunt monarque alors que le corbillard effectuait le trajet d’un mile. Le mari de la princesse Anne, le vice-amiral Sir Tim Laurence, était également présent tandis que la reine consort Camilla et l’épouse du prince Edward, la comtesse de Wessex, montaient dans une voiture derrière le roi.

La foule aurait été silencieuse alors que la procession se rapprochait de St. Giles, les spectateurs tentant de prendre des photos et de rendre un dernier hommage. Le corbillard était gardé par l’armée royale écossaise.

Où se trouve la cathédrale Saint-Gilles ?

La cathédrale Saint-Gilles est située à Édimbourg, en Écosse. L’église paroissiale a été construite pour la première fois pendant la période médiévale au 14ème siècle et fait partie de l’Église d’Écosse. La reine Elizabeth II est décédée plus au nord de la ville dans son château de Balmoral la semaine dernière à l’âge de 96 ans.

Pouvez-vous visiter la cathédrale Saint-Gilles ?

Des dizaines de milliers de visiteurs sont attendus à St. Giles pour rendre un dernier hommage à la reine. L’horaire prévu pour la visite publique du cercueil est de 17 h 30 le lundi 12 septembre à 15 h le mardi 13 septembre, selon Le héraut.

Les visiteurs devront se soumettre à des contrôles de sécurité obligatoires et faire la queue pour recevoir un bracelet leur permettant d’entrer dans la cathédrale. Pendant les heures normales d’ouverture, l’église est ouverte au public pour le culte tous les jours de la semaine. Du lundi au vendredi, il est ouvert de 10h à 18h et le samedi de 9h à 17h, tandis que le dimanche, les portes ouvrent de 13h à 17h.

Pouvez-vous vous marier à St. Giles ?

Les couples peuvent se marier à St. Giles pendant les opérations commerciales régulières, mais doivent les planifier directement avec l’église et s’inscrire sur leur liste d’attente.

Pourquoi la reine Elizabeth II repose-t-elle à St. Giles ?

La reine reposera à la cathédrale St Giles d’Édimbourg afin que le peuple écossais puisse rendre hommage au monarque après plus de 70 ans de service. Après avoir été transporté d’Edimbourg, son cercueil arrivera ensuite à Londres. Pendant environ quatre jours, il restera en état au Palais de Westminster jusqu’à ses funérailles le lundi 19 septembre.