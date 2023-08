Cathedral Lake Lodge confirmé en sécurité alors que les équipages continuent de lutter contre les incendies de forêt au sud-ouest de Keremeos

Bien que l’activité des incendies reste faible, l’incendie de forêt de Crater Creek au sud-ouest de Keremeos reste le même vendredi matin.

Le jeudi 24 août, les services de lutte contre les incendies de forêt de la Colombie-Britannique ont confirmé que le Cathedral Lake Lodge n’était pas touché par un incendie et que les vérifications sur le terrain n’avaient pas encore eu lieu.

Au cours de la journée, des travaux ont également été effectués avec le ministère des Transports et de l’Infrastructure (MOTI) pour évaluer la stabilité des pentes de la route forestière d’Ashnola.

L’IMT et la Cattleman’s Association sont en liaison dans et autour de Crater Mountain concernant le bien-être du bétail.

Les équipes de pompiers continuent de lutter contre l’incendie de 44 000 hectares aux côtés du personnel de protection des machines lourdes et des structures.

Le Canada et les États-Unis travaillent ensemble pour lutter contre cet incendie qui a traversé la frontière avec l’État de Washington il y a près d’une semaine.

Il y a actuellement 13 propriétés dans le district régional d’Okanagan-Similkameen sur ordre d’évacuation et 195 autres propriétés en alerte d’évacuation.

Transports Canada et le BC Wildfire Service interdisent l’utilisation de drones de toute taille à proximité d’un incendie de forêt. L’exploitation de tout aéronef non associé à des activités de lutte contre les incendies dans un rayon de cinq milles marins autour d’un incendie, y compris les véhicules aériens sans pilote (UAV ou drones), est illégale. Quiconque interfère avec les efforts de lutte contre les incendies de forêt s’expose à des sanctions allant jusqu’à 100 000 $ et/ou jusqu’à un an de prison.

Black Press Media se tiendra informé tout au long de la journée.

@cunninghamjordy

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.