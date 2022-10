Cathay Pacific fait face à une “pénurie de personnel sans précédent”, prévient le principal syndicat de Hong Kong

Hong Kong

La compagnie aérienne phare de Hong Kong, Cathay Pacific, fait face à des pénuries de personnel «sans précédent» et n’est peut-être pas prête à faire face à une augmentation de la demande, alors que la ville met fin à sa politique stricte de Covid et rouvre pour les voyages internationaux.

Un syndicat local de premier plan a mis en garde jeudi contre “un nombre record de démissions des pilotes les plus expérimentés de l’entreprise”, affirmant que Cathay “a perdu plus de 40% de ses capitaines et copilotes”.

Dans un communiqué, la Hong Kong Aircrew Officers Association (HKAOA) a déclaré que le transporteur n’était “pas préparé à retrouver sa position de leader de l’industrie, menaçant le statut de Hong Kong en tant que plaque tournante mondiale de l’aviation”.

Le groupe a cité une rupture dans les négociations sur les salaires, entre autres conditions de travail.

La compagnie aérienne phare de Hong Kong est “confrontée à des pénuries de personnel et de formation sans précédent” et “n’est pas préparée à reprendre complètement ses opérations, ne parvenant pas à répondre à la demande sur un marché du voyage en plein essor”, a déclaré la HKAOA.

Comme la plupart des compagnies aériennes, Cathay a été malmenée pendant la pandémie. Autrefois connu comme un employeur de premier plan, le transporteur a été confronté l’année dernière à une baisse du moral, à une augmentation des démissions et à une frustration croissante alors que le personnel subissait les mesures de quarantaine ardues de Hong Kong, qui étaient parmi les plus strictes au monde.

Mais, ce mois-ci, Hong Kong a mis fin à ses deux ans et demi de mesures de quarantaine, entraînant une augmentation de la demande de voyages à l’étranger.

La nouvelle a apporté un soulagement bien nécessaire à Cathay, qui a été forcée de réduire sa capacité à seulement 2 % des niveaux pré-pandémiques pendant la crise sanitaire mondiale.

Ces dernières semaines, Cathay a déclaré qu’elle ajouterait des centaines de nouveaux services de vol en réponse à l’assouplissement des contrôles aux frontières. Il a même mis en place une “salle d’attente” virtuelle pour son site de réservation alors que les clients inondaient sa plateforme pour acheter des billets.

Maintenant, l’entreprise se retrouve une fois de plus sur la défensive alors que les pilotes avertissent des problèmes persistants sur le lieu de travail.

Interrogé jeudi pour un commentaire, un porte-parole de Cathay Pacific a déclaré à CNN Business qu’il “disposait de suffisamment de professionnels de l’aviation qualifiés et expérimentés pour continuer à soutenir l’opération actuelle et à opérer au plus haut niveau de sécurité et de service client”.

«Nous restons concentrés sur la construction de la connectivité entre Hong Kong et le monde aussi rapidement que possible. Cependant, il faudra encore du temps pour reconstruire notre capacité alors que nous renforçons la préparation opérationnelle et entreprenons une quantité substantielle de formation et de réactivation des avions », a déclaré le porte-parole.

La société a déjà lancé une énorme campagne de recrutement pour recruter “plus de 4 000 employés de première ligne pour répondre aux besoins opérationnels de Cathay Pacific au cours des 18 à 24 prochains mois”, a ajouté le porte-parole.

“Nous pensons que nos contrats pour les pilotes sont des contrats concurrentiels.”

Mais alors que Hong Kong rouvre après la pandémie, d’autres compagnies aériennes décident d’une approche différente. Mercredi, Virgin Atlantic a annoncé la fermeture de son bureau de Hong Kong et la non-reprise des services entre le hub asiatique et l’aéroport d’Heathrow à Londres.

“Des complexités opérationnelles importantes dues à la fermeture en cours de l’espace aérien russe ont contribué à la décision commerciale de ne pas reprendre les vols en mars 2023 comme prévu”, a déclaré la compagnie.

Les vols entre Londres Heathrow et l’aéroport de Hong Kong sont interrompus depuis décembre 2021 en raison de la pandémie de Covid-19.

“Nous sommes désolés de la déception causée à nos fidèles clients sur cette route et à toute personne réservée pour voyager à partir de mars 2023, dont les vols seront annulés”, a déclaré la compagnie, ajoutant que les clients concernés pourront modifier leurs vols sans changement. des frais ou pourront demander un remboursement.

“Nous nous excusons sincèrement pour tout inconvénient causé aux clients concernés”, a-t-il déclaré.

Wayne Chang à Hong Kong a contribué à ce rapport.