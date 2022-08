Catfished: la GRC de Kelowna met en garde contre les escroqueries en ligne

Un homme de Kelowna perd une grosse somme d’argent après avoir été victime d’une arnaque en ligne par une prétendante potentielle.

La GRC de Kelowna rappelle au public de se méfier de la fraude en ligne, après que l’homme a développé ce qu’il pensait être une relation numérique avec une femme de l’Ontario.

L’escroc a alors dit à la victime qu’elle se trouvait dans un pays étranger et lui a demandé d’emprunter de l’argent pour couvrir ses dettes et ses dépenses.

L’homme s’est conformé, demandant qu’on le rembourse et suggérant à la femme de revenir au Canada. Elle a refusé et a coupé le contact sans rendre l’argent « emprunté ».

Gendarmerie de la GRC de Kelowna Mike Della-Paolera a déclaré qu’il s’agissait d’un système en ligne courant et qu’il était souvent difficile d’enquêter.

“Si la base de la relation consiste à envoyer de l’argent pour aider une personne hors du pays que vous n’avez pas rencontrée, veuillez faire preuve de prudence.”

Della-Paolera a ajouté que les signes avant-coureurs de telles escroqueries incluent des profils qui semblent tout simplement trop beaux pour être vrais, quelqu’un qui essaie de vous éloigner de votre famille et de vos amis, et quelqu’un qui professe son amour sans jamais se rencontrer en personne.

