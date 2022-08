Caterpillar, Uber, Pinterest et plus

Jetez un œil à certains des plus grands déménageurs du pré-marché :

Caterpillar (CAT) – L’action du fabricant d’équipements lourds a chuté de 3,7% en pré-commercialisation après que ses bénéfices trimestriels aient dépassé les prévisions, mais les revenus ont été légèrement inférieurs au consensus. Les ventes de Caterpillar ont été affectées par sa sortie de Russie ainsi que par des problèmes de chaîne d’approvisionnement, et elle a également enregistré des coûts élevés au cours du trimestre.

Uber Technologies (UBER) – Uber a enregistré une perte trimestrielle de 1,33 $ par action, y compris l’impact d’un vent contraire de 1,7 milliard de dollars dû à une baisse de la valeur de ses investissements. Les revenus de la société de covoiturage ont été meilleurs que prévu et ils ont généré un flux de trésorerie positif pour la première fois. Ses actions ont augmenté de 10,8% dans l’action de précommercialisation.

Pinterest (PINS) – Les actions de Pinterest ont grimpé de 18,6% dans les échanges avant commercialisation à la suite de ses résultats trimestriels et de l’annonce que l’investisseur activiste Elliott Management est désormais le principal actionnaire du site de partage d’images. Pinterest a enregistré des revenus inférieurs aux attentes, mais les revenus n’étaient que légèrement inférieurs aux prévisions et le nombre d’utilisateurs était un peu meilleur que prévu.

Royal Caribbean (RCL) – Royal Caribbean a chuté de 1,2% dans l’action avant commercialisation après avoir annoncé le prix d’une offre de dette augmentée de 1 milliard de dollars. L’opérateur de la compagnie de croisière utilisera le produit pour refinancer les billets convertibles existants.

Simon Property Group (SPG) – L’exploitant de centres commerciaux a annoncé des résultats trimestriels meilleurs que prévu, bien que ses revenus aient été légèrement inférieurs aux prévisions de Street. Le PDG de Simon, David Simon, a déclaré que les ventes des centres commerciaux se portent bien malgré les problèmes d’inflation et que la société est bien placée pour bien se comporter dans une éventuelle récession. Les actions de Simon ont ajouté 2,2 % en précommercialisation.

Cowen Group (COWN) – Les actions de la société de services financiers ont augmenté de 7,5 % après avoir appris qu’elle avait accepté d’être acquise par TD Bank (TD) pour 39 $ par action ou 1,3 milliard de dollars en espèces.

Avis Budget (CAR) – Les actions de la société de location de voitures ont bondi de 4 % dans les échanges avant commercialisation après avoir publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu. Avis Budget a déclaré avoir bénéficié d’une forte demande et d’un contrôle “strict” des coûts.

Arista Networks (ANET) – La société de cybersécurité a annoncé des bénéfices et des revenus supérieurs aux attentes pour son dernier trimestre et a donné des prévisions de revenus optimistes pour la période en cours. Les résultats d’Arista ont été stimulés par la forte demande des clients du cloud et des centres de données, et son action a gagné 5,4 % en action avant commercialisation.

ZoomInfo Technologies (ZI) – L’action de la société de logiciels d’entreprise a bondi de 11,3 % en précommercialisation après avoir annoncé des résultats trimestriels meilleurs que prévu et relevé ses prévisions pour l’année entière.