Caterpillar a grimpé en flèche lors du grand rallye boursier de vendredi qui est allé bien au-delà de la technologie

Le cercle des gagnants à Wall Street s’est élargi – au moins vendredi – alors que les parties les plus endormies du marché comme les industriels ont propulsé le Dow à la traîne de 2%. Nom du club et action Dow Caterpillar (CAT) était l’un des leaders, avec une hausse de plus de 8 % et représentant plus de 100 points de la hausse de 700 points de la moyenne des 30 actions. Avant que cela ne commence vraiment vendredi, Jim Cramer a déclaré lors de notre réunion du matin que CAT était l’une des actions les plus sous-évaluées de notre portefeuille. Pendant ce temps, les chouchous de la technologie qui ont récemment propulsé le marché à la hausse – y compris les actions de club les plus performantes Nvidia (NVDA) et Meta Platforms (META) – ont pris un recul relatif vendredi. Cependant, une partie suffisante du secteur technologique a encore progressé et a fait grimper le Nasdaq de 1 % vendredi, catapultant l’indice à un sommet de 52 semaines. Vendredi, le S&P 500 a partagé la différence, gagnant environ 1,5 %. Ces trois indices boursiers ont été plus élevés au cours de la semaine. .IXIC .DJI YTD mountain Le Nasdaq Composite contre le Dow Jones Industrial Average jusqu’à présent en 2023. À première vue, vendredi était le genre de rallye généralisé qui a échappé à Wall Street pendant un certain temps et a incité les observateurs du marché à tirer la sonnette d’alarme à propos de un marché très lourd – un marché dans lequel les actions technologiques considérées comme des bénéficiaires de l’intelligence artificielle ont laissé le reste dans la poussière. En entrant dans la séance de vendredi, le Nasdaq a grimpé de plus de 8 % au cours des six dernières semaines, contre une baisse d’environ 2 % du Dow Jones au cours de la même période. Depuis le début de l’année, le Nasdaq a bondi de plus de 26 % à la clôture de vendredi. Le Dow en 2023 a gagné près de 2%. Le S&P 500 a avancé cette année de 11,5 %. Dans le S&P 500, les trois secteurs les plus performants vendredi – les matériaux, l’industrie mené par Caterpillar et l’énergie mené par son compatriote Club holding Halliburton (HAL) – étaient toujours dans le rouge depuis début avril. « Nous avions besoin » de ce rassemblement plus large, a déclaré Jim vendredi après-midi sur la dernière ligne droite. « Nous gérons un portefeuille diversifié, nous ne voulons donc pas qu’un quart de notre portefeuille pilote tout. » Bien sûr, un jour une tendance ne se fait pas. Mais les raisons de la décision expansive de vendredi – un rapport sur l’emploi solide mais pas trop fort et l’approbation par le Congrès d’une législation visant à relever le plafond de la dette et à éviter un défaut de paiement des États-Unis – laissent espérer qu’il pourrait avoir des jambes. Le plafond de la dette, en particulier, avait été un nuage noir sur les actions au cours des dernières semaines. Ainsi, la résolution a été un soulagement bienvenu. Et, un rapport sur l’emploi qui n’a pas fait bouger les chances de près de 80% du marché d’une pause des taux d’intérêt de la Réserve fédérale en juin était la cerise sur le gâteau. Que cet espoir soit égaré deviendra clair avec le temps. Pour l’instant, ce que nous pouvons dire avec certitude, c’est que le Nasdaq a été le grand gagnant cette année alors que les investisseurs ont sauté à bord du train de battage médiatique de l’IA. Après une année 2022 meurtrie, la tech a retrouvé son éclat. Nvidia, dont le matériel et les logiciels de pointe sont la locomotive du train, a été la plus brillante, avec un cours de l’action qui a grimpé d’environ 170 % jusqu’à présent cette année. Plus tôt cette semaine, la valorisation boursière du concepteur de puces est brièvement entrée dans l’air raréfié au-dessus de 1 billion de dollars. Ce jalon est survenu au cours d’une période de cinq séances, du 25 mai à jeudi, au cours de laquelle les actions de Nvidia ont grimpé de 30 % à la suite de son rapport sur les bénéfices après la clôture du 24 mai. estimations prévisionnelles des bénéfices. Nvidia a clôturé à un niveau record – au-dessus de 400 $ par action – mardi dernier. NVDA YTD monte la performance des actions de Nvidia jusqu’à présent en 2023. Ces révisions étaient nécessaires après que Nvidia a publié des perspectives impressionnantes, alimentées par la demande pour ses puces de calcul accélérées utilisées pour former des applications d’IA génératives. La demande fervente que Nvidia voit de la part des clients donne du crédit à l’idée que l’IA n’est pas seulement un feu de paille, mais une tendance avec de réelles implications financières pour les entreprises. « Si vous n’avez pas acheté de Nvidia, laissez-le venir », a déclaré Jim vendredi. Les investisseurs qui sont longs Nvidia devraient rester longs, car Jim considère qu’il s’agit d’une action à posséder, et non à échanger – une désignation qu’il n’a accordée qu’à une seule autre action, l’action Club Apple (AAPL). Nos autres actions du Club technologique à grande capitalisation ont également ébloui . Les parents de Facebook et Instagram, Meta, ont établi un nouveau record de 52 semaines vendredi. À un cours de clôture de 272,61 $ par action, Meta était encore à plus de 100 $ en dessous de sa clôture record de 382,18 $, établie en septembre 2021. Apple a atteint un sommet intrajournalier vendredi jusqu’au 28 décembre 2021, terminant à peu près 1 point timide de sa clôture record de 182,01 $ le 3 janvier 2022. Microsoft (MSFT) – un investisseur et proche collaborateur d’OpenAI, la startup derrière ChatGPT – a atteint ses plus hauts niveaux en un an mercredi, à 337,50 $ par action. Il est maintenant à deux pas de sa clôture record, 343,11 $ en novembre 2021. Les cours des actions d’Amazon (AMZN) et d’Alphabet (GOOGL), qui abritent tous deux des divisions de cloud computing qui devraient bénéficier de la croissance des charges de travail d’IA, ont augmenté de près de 48 % et 41 %, respectivement, cette année. Certes, les deux ont clôturé par coïncidence au-dessus de 124 dollars par action vendredi, bien en dessous de leurs sommets respectifs de 186,57 dollars en juillet 2021 et de 149,84 dollars en novembre 2021. Après tout le travail lourd que ces entreprises Big Tech ont fait pour le portefeuille cette année, le changement de direction qui s’est joué vendredi était encourageant. Nous voyons de la place pour que cela continue. Considérez que même avec la montée en flèche de Caterpillar vendredi, l’action a baissé de plus de 5% depuis le début de l’année et se négocie à moins de 12 fois les bénéfices à terme, par rapport à sa moyenne sur cinq ans de près de 16, selon FactSet. Les industriels du club Honeywell (HON) et Emerson Electric (EMR) ont également attrapé des offres vendredi. Et, en plus d’Halliburton, les huiles Club Coterra Energy (CTRA) et Pioneer Natural Resources (PXD) l’ont également fait. Nous avons mentionné la force de vendredi dans les matériaux, et notre seule action dans ce secteur, le géant du gaz industriel Linde (LIN), a également gagné du terrain. Conclusion Bien que l’optimisme de l’IA ne soit pas entièrement déplacé, les entreprises susceptibles de bénéficier de la tendance ne sont pas les seules à disposer de fondamentaux de qualité. Cependant, jusqu’à vendredi, les actions languissantes de ces actions non technologiques ont suggéré le contraire. Pour cette raison, c’est un signe d’espoir de voir d’autres secteurs défiler sur la piste lors du défilé de mode de Wall Street vendredi. En effet, vendredi n’est que la sixième fois depuis début mai que le Dow Jones surperforme le Nasdaq un jour de bourse particulier. Des excavatrices Caterpillar sont exposées à la vente chez le concessionnaire Whayne Supply Co. à Louisville, Kentucky, le 27 janvier 2020. Luc Sharett | Bloomberg | Getty Images