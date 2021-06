Catelynn Lowell, une mère adolescente, taquine le nom de son quatrième enfant alors que sa fille Novalee, 6 ans, pose avec un signe cryptique

CATELYNN Lowell a laissé tomber un indice effronté sur le nom de sa quatrième fille à naître.

le Ados Maman OG La star a partagé une douce photo de sa fille Novalee, six ans, posant avec un signe cryptique.

Catelynn Lowell a laissé tomber un indice sur le nom de son quatrième enfant à naître[/caption]

Le signe de Novalee disait: «Bonjour, mon nom est», puis a partagé un nom commençant par «G» et se terminant par «a» avec la partie centrale noircie.

Catelynn a partagé le post de taquinerie sur ses histoires Instagram avec la légende « Révélation du nom de bébé » et un emoji coeur rose.

La star de télé-réalité et son mari Tyler Baltierra sont déjà parents de Novalee, Vaeda, deux ans, et Carly, 12 ans – qu’ils ont fait adopter quand elle était bébé.

Catelynn a annoncé sa grossesse en février, partageant une photo de Novalee et Vaeda tenant une pancarte indiquant: « 27 semaines jusqu’à ce que je devienne une grande sœur. »

Elle a révélé que le nom de sa fille commencerait par « G » et se terminerait par « a »[/caption]

Tyler et Catelynn sont les parents de Novalee, six ans, et de Vaeda, deux ans[/caption]

La personnalité de la télévision a sous-titré son message : « Cet arc-en-ciel valait la tempête. Bébé Baltierra arrive bientôt.

Un jour plus tard, le MTV alun a dit ils vont avoir un bébéJ’ai insisté pour qu’ils ne soient pas déçus de ne pas avoir de garçon.

Elle a dit Celebuzz: « Bien que Tyler ait exprimé son désir d’avoir un garçon, il n’est pas du tout déçu.

« Sa réaction a été: » Eh bien, je suppose que je ne vais pas avoir de garçon » -LOL. Dans l’ensemble, nous sommes simplement ravis de compléter notre famille, quel que soit le sexe.

Ils sont aussi les parents de Carly, 12 ans, qu’ils avaient placée en adoption[/caption]

Catelynn et Tyler ont annoncé en février qu’ils attendaient leur quatrième enfant[/caption]

« Nous avons hâte de rencontrer la petite fille ! »

Pendant ce temps, Catelynn et Tyler pourraient avoir des inquiétudes concernant leur premier enfant Carly.

Maman ado l’hôte de la réunion, le Dr Drew, a affirmé que les parents adoptifs de Carly, Brandon et Teresa, sont limiter sa relation avec Catelynn parce qu’ils ne veulent pas que le jeune de 12 ans soit sous les feux de la rampe.

Le Dr Drew a déclaré dans une interview avec Heather McDonald de l’émission YouTube Juicy Scoop : « Je pense [Carly’s parents] ferment en quelque sorte l’accès parce qu’ils ne veulent pas des caméras et qu’ils ne veulent pas faire partie de l’histoire.

Ils auront une autre fille[/caption]





Catelynn et Tyler placé Carly en adoption quand ils étaient au lycée et ont partagé leur histoire sur 16 & Pregnant.

Le couple récemment réuni avec Carly après ne pas avoir vu le préadolescent pendant deux ans à cause de la pandémie.

La conseillère en adoption de Catelynn et Tyler, Dawn Baker, a partagé une photo avec eux et a écrit : « Un week-end tellement amusant avec quelques-unes de mes personnes préférées. #12yearvisit #openadoption #love.