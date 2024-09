Catelynn Lowell, une jeune maman, affirme avoir été « bloquée » par les parents adoptifs de sa fille Carly

Catelynn et Tyler ont accueilli Carly en 2009 avant de la mettre en adoption alors qu’ils n’avaient que 16 ans. Aujourd’hui, elle dit avoir été « littéralement ignorée pendant des mois, puis simplement bloquée » par les parents adoptifs de l’adolescente.

Maman adolescente Catelynn Lowell partage une mise à jour sur sa relation avec les parents adoptifs de sa fille Carly, Brandon et Teresa.

Catelynn s’est rendue sur ses stories Instagram lundi matin, où elle a affirmé qu’elle avait été « bloquée » par le couple, affirmant que Brandon et Teresa l’ignoraient depuis des mois – après avoir prétendument refusé de laisser Catelynn et son mari Tyler Baltierra voir leur fille sur son 15e anniversaire.

« L’adoption est une folie. Je suis bloquée parce que j’envoie des nouvelles et des photos de ses sœurs… comment est-ce juste pour Carly et ses frères et sœurs ? C’est triste, c’est sûr… Mais ça me rend triste pour les enfants… », a écrit Catelynn. « Quand on est une mère biologique, on n’a pas son mot à dire… on n’a aucun contrôle… tout ce que je peux faire, c’est montrer à Carly à l’avenir à quel point j’ai essayé et je continue de le faire… elle peut prendre la décision elle-même de comprendre qui a exclu qui… »



La star de télé-réalité, aujourd’hui âgée de 31 ans, a ensuite partagé des captures d’écran de ses prétendus messages à la mère adoptive de Carly, Teresa, qui présentaient principalement des messages de Cate avec des nouvelles des jeunes frères et sœurs de Carly alors qu’elle tentait de les contacter, pour finalement – comme elle l’a dit – être « ignorée pendant des mois » avant d’être « bloquée ».

Alors que Catelynn a déclaré qu’elle avait offert à Brandon et Teresa l’un de ses « plus grands cadeaux », elle a déclaré aux fans qu’elle ne permettrait pas au couple de « lui prendre sa voix » et espère qu’en publiant, Carly verra ses supplications et saura qu’elle a constamment essayé d’entrer en contact.



« Je sais que cela ne signifie rien pour les AP (parents adoptifs), mais le simple fait de donner un utérus à un enfant me fait mal au cœur… Je suis une personne avec des sentiments, les enfants dont je suis le parent ont des sentiments… Carly a des sentiments… Un enfant impliqué avec des personnes supplémentaires qui ne font que l’aimer et le soutenir », a-t-elle poursuivi.

« En quoi est-ce menaçant ? Je ne comprendrai jamais. »



Quant à la raison pour laquelle elle pense que Brandon et Teresa auraient coupé la communication, Catelynn a déclaré qu’elle sentait que les parents adoptifs de Carly se sentaient « effrayés » et « menacés » parce que Carly poserait prétendument des questions sur les raisons pour lesquelles ils ne se réunissent pas davantage après l’augmentation des visites en personne ces dernières années.

Malgré le drame, Catelynn a maintenu qu’elle « soutiendrait TOUJOURS Carly dans son amour pour ses parents » car ce sont eux qui l’ont élevée, mais ne voit pas comment le fait d’éloigner les parents biologiques de la fille d’elle aide leur fille.

« Le fait qu’ils nous maintiennent à distance et qu’ils maintiennent les frères et sœurs de Carly à distance n’aide pas Carly… tout le monde le saurait s’ils étaient informés des adoptions », a ajouté Catelynn, avant de terminer son message avec une autre diapositive assurant aux fans qu’elle ne met pas Brandon et Teresa « en colère » mais qu’elle partage plutôt ses propres sentiments.



Les fans de la franchise se souviendront que Catelynn et Tyler ont accueilli Carly alors qu’ils n’avaient que 16 ans et ont finalement pris la décision difficile de la mettre en adoption – tout cela a été documenté en premier sur 16 ans et enceinte et puis sur le suivant Maman adolescente retombées.

Catelynn et Tyler ont conclu une adoption ouverte avec le couple, ce qui leur a permis de rester en contact avec Brandon et Teresa et de recevoir des nouvelles de Carly, et même de lui rendre visite ces dernières années, notamment en passant du temps avec les trois plus jeunes filles de Catelynn et Tyler, Nova, 9 ans, Vaeda, 5 ans, et Rya, 2 ans, ainsi qu’avec leurs parents.



Leur dernière visite avec Carly a eu lieu l’été dernier, après Catelynn et Tyler partagé des retrouvailles émouvantes avec leur fille, ce qui marquait leur première visite depuis plus de deux ans. a posté une photo de famille en noir et blanc de la réunion sur Instagram à l’époque.

« J’ai eu une visite incroyable avec notre fille ❤️ elle est drôle, gentille, INTELLIGENTE, loufoque et ÉPOUSTOUFLANTE 😍 », a écrit Catelynn en légende de la photo. « L’adoption est difficile et dire au revoir encore et encore est tellement difficile !!! » a-t-elle poursuivi. « Mais voir toutes nos filles ensemble, apprendre à connaître Carly de plus en plus profondément à chaque fois et être avec nos quatre filles est vraiment une bénédiction !!! »

Elle a également ajouté les hashtags #adoption #loveyou et #mygirls.

Dans Le message de Catelynn À l’occasion du 15e anniversaire de Carly, Catelynn a écrit qu’elle espérait pouvoir un jour célébrer l’anniversaire de sa fille aînée avec elle, écrivant : « J’ai hâte de savoir qu’un jour nous aurons la chance de célébrer avec elle et B&T, j’ai hâte que ce jour arrive ! » a-t-elle ajouté. « @tylerbaltierramtv, nous sommes tellement bénis d’avoir nos filles !! »



Après avoir affirmé qu’ils n’avaient pas pu voir l’adolescente pour son 15e anniversaire en mai, le mari de Catelynn, Tyler, s’est ensuite rendu sur les réseaux sociaux pour clarifier un peu la situation.

« Carly a presque 15 ans. Au cours de ces 15 années, ses parents ont choisi de ne pas organiser notre visite annuelle (dont nous avions convenu ensemble), à ​​PLUSIEURS reprises ! » avait-il écrit à l’époque. « Ce n’est rien de nouveau ou d’étranger à notre histoire et rien de ce que nous avons fait dans nos vies personnelles n’a influencé cette décision. Est-ce toujours décevant et blessant quand cela arrive ? Oui, bien sûr. Est-ce triste ? Oui. Mais au bout du compte, Brandon et Teresa sont SES PARENTS ! Ils sont les seuls à avoir l’autorité pour prendre ces décisions. »