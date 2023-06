Catelynn Lowell, Tyler Baltierra et 3 filles retrouvent Carly – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Kristina Bumphrey/StarPix/Shutterstock

Catelynn Lowell et Tyler Baltierra ont eu une réunion de famille avec leurs quatre filles, dont une de 14 ans carly. Le Maman ado star et son mari ont emmené leurs filles Règne de Novalee8, Vaeda Luma4 et Rya Rose, 19 mois, pour voir Carly, qui vit avec ses parents adoptifs. Catelynn, 31 ans, a partagé une photo de la famille de six personnes réunies sur son Instagram le 25 juin, et dans sa légende, elle a jailli de la réunion émotionnelle avec Carly.

« Nous avons eu une visite incroyable avec notre fille, elle est drôle, gentille, INTELLIGENTE, maladroite et ÉTONNANTE », a écrit Catelynn dans sa légende. L’adoption est difficile et dire au revoir encore et encore est tellement difficile !!!!” a également déclaré la star de télé-réalité. « Mais voir toutes nos filles ensemble, apprendre à connaître Carly de plus en plus profondément à chaque fois et être avec nos quatre filles est vraiment une telle bénédiction !!!! » La photo en noir et blanc montrait Catelynn, Tyler, 31 ans, et leurs quatre filles se tenant la main alors qu’ils marchaient ensemble.

Tyler a commenté le message de sa femme et a jailli sur Carly, l’appelant « intelligente », « gentille » et « maladroite ». Il a également dit que les parents adoptifs de Carly Brandon et Il y a un « J’ai fait un travail incroyable en l’élevant. » Tyler a également déclaré: « C’est de la pure magie de la regarder jouer avec ses sœurs parce que tout ce que vous entendez, ce sont des rires en écho et tout ce que vous voyez, ce sont des tonnes de câlins! Ils ont une connexion indubitable qui est liée entre des forces qui sont bien plus grandes que le simple ADN partagé… c’est littéralement de la magie transcendantale pure.

Catelynn a donné naissance à Carly en 2009 lorsqu’elle a été présentée sur 16 et enceinte. Mais Catelynn et Tyler ne pouvaient pas soutenir financièrement Carly alors ils l’ont mise en adoption. Carly a été élevée par ses parents adoptifs aimants Brandon et Theresa, mais Catelynn et Tyler entretiennent toujours une relation avec leur premier-né et ils lui rendent visite autant que possible.

Catelynn et Tyler n’ont pas vu Carly pendant deux ans à cause de la pandémie de COVID-19. Le couple a joyeusement retrouvé sa fille dans un épisode de Maman adolescente OG fin 2021. « Les gens pourront voir quelle a été notre réaction du premier au dernier jour, du départ et même juste comme le début de la visite et des choses comme ça, ce qui, je pense, est vraiment important », a déclaré Catelynn. dans une interview avec E! News avant la diffusion de l’épisode.

Lors d’un épisode de novembre 2022 de Teen Mom: Le prochain chapitre, Catelynn et Tyler ont finalement expliqué à leur deuxième fille Nova pourquoi ils avaient placé Carly en adoption. Tyler a expliqué à Nova que c’était arrivé parce qu’ils s’accouplaient comme des animaux. Toute la discussion a rendu Catelynn et Tyler bouleversés par leur décision d’abandonner Carly pour adoption.

